湘南vs浦和 スタメン発表
[3.17 J1第4節](レモンS)
※15:00開始
主審:スミス・ルイス・ディーン
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 23 富居大樹
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 47 キム・ミンテ
MF 2 杉岡大暉
MF 5 田中聡
MF 13 平岡大陽
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
FW 11 ルキアン
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 1 ソン・ボムグン
DF 3 畑大雅
DF 6 岡本拓也
MF 7 阿部浩之
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
MF 30 鈴木淳之介
監督
山口智
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 酒井宏樹
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 20 佐藤瑶大
MF 3 伊藤敦樹
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 14 関根貴大
FW 8 小泉佳穂
FW 30 興梠慎三
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 66 大畑歩夢
MF 6 岩尾憲
MF 10 中島翔哉
MF 24 松尾佑介
MF 27 エカニット・パンヤ
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
※15:00開始
主審:スミス・ルイス・ディーン
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 23 富居大樹
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 47 キム・ミンテ
MF 2 杉岡大暉
MF 5 田中聡
MF 13 平岡大陽
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
FW 11 ルキアン
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 1 ソン・ボムグン
DF 3 畑大雅
DF 6 岡本拓也
MF 7 阿部浩之
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
監督
山口智
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 酒井宏樹
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 13 渡邊凌磨
DF 20 佐藤瑶大
MF 3 伊藤敦樹
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 14 関根貴大
FW 8 小泉佳穂
FW 30 興梠慎三
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 66 大畑歩夢
MF 6 岩尾憲
MF 10 中島翔哉
MF 24 松尾佑介
MF 27 エカニット・パンヤ
FW 12 チアゴ・サンタナ
監督
ペア・マティアス・ヘグモ