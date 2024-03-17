[3.17 J1第4節](レモンS)

※15:00開始

主審:スミス・ルイス・ディーン

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 23 富居大樹

DF 8 大野和成

DF 22 大岩一貴

DF 47 キム・ミンテ

MF 2 杉岡大暉

MF 5 田中聡

MF 13 平岡大陽

MF 18 池田昌生

MF 37 鈴木雄斗

FW 11 ルキアン

FW 29 鈴木章斗

控え

GK 1 ソン・ボムグン

DF 3 畑大雅

DF 6 岡本拓也

MF 7 阿部浩之

MF 14 茨田陽生

MF 15 奥野耕平

MF 30 鈴木淳之介

監督

山口智

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 2 酒井宏樹

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 13 渡邊凌磨

DF 20 佐藤瑶大

MF 3 伊藤敦樹

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 14 関根貴大

FW 8 小泉佳穂

FW 30 興梠慎三

FW 38 前田直輝

控え

GK 16 牲川歩見

DF 66 大畑歩夢

MF 6 岩尾憲

MF 10 中島翔哉

MF 24 松尾佑介

MF 27 エカニット・パンヤ

FW 12 チアゴ・サンタナ

監督

ペア・マティアス・ヘグモ