石川県加賀市、新デザインの「e-加賀市民証NFT」500枚限定発行
石川県加賀市は3月15日より、e-加賀市民証NFTを限定500枚発行した。
500枚限定、e-加賀市民証NFT
北陸新幹線加賀温泉駅開業を記念して販売する本NFTは、5,000円の有償サービスで通常版のユーティリティに加えて、温泉旅館のワーケーション割引や起業家育成プログラムへの無料参加、スタートアップVISAへの申請可能など、国家戦略特区の特例措置が受けられるサービスを含む。
避難者と支援者の両面からe-加賀市民ネットワークの輪を広げ、石川復興を目指した二次避難所モデルの構築を共に目指す応援者を募集する。
e-加賀市民証の取得フローおよび店舗でのサービス利用方法
なおウェブサイトにて、新規登録や本NFTの購入が可能。店舗でのサービス利用方法は、各店舗にてマイページの機能から店舗のQRコードを読み取ることで割引などのサービスを受けることができる。
各店舗でのサービス利用方法
500枚限定、e-加賀市民証NFT
北陸新幹線加賀温泉駅開業を記念して販売する本NFTは、5,000円の有償サービスで通常版のユーティリティに加えて、温泉旅館のワーケーション割引や起業家育成プログラムへの無料参加、スタートアップVISAへの申請可能など、国家戦略特区の特例措置が受けられるサービスを含む。
e-加賀市民証の取得フローおよび店舗でのサービス利用方法
なおウェブサイトにて、新規登録や本NFTの購入が可能。店舗でのサービス利用方法は、各店舗にてマイページの機能から店舗のQRコードを読み取ることで割引などのサービスを受けることができる。
各店舗でのサービス利用方法