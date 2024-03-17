º£½µ¤â²ÖÊ´¤ÎÂçÎÌÈô»¶Â³¤¯¡¡Åìµþ¤Ç¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯ÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤«¡¡°ú¤Â³¤ËüÁ´¤ÎÂÐºö¤ò
ÌÀÆü18Æü(·î)¤«¤é¤Î1½µ´Ö¤â²ÖÊ´¤ÎÂçÎÌÈô»¶¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤â½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÈô»¶¤ÎÈ¾¿ô¤Û¤É¤Ë¶á¤Å¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤È¤¤¤Ã¤¿½ê¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤ÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±«¤ÎÆü¤ÎÍâÆü¤ÏÂçÎÌÈô»¶
ÌÀÆü18Æü(·î)¤«¤é¤Î1½µ´Ö¤â²ÖÊ´¤ÏÂçÎÌ¤ËÈô¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü18Æü(·î)¤Ï¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤Ê¤É¤Ï±«¾å¤¬¤ê¤ÎÍâÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Î½ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤Ê¤É¿È¤ËÃå¤±¤Æ¡¢²ÖÊ´¤«¤é¿È¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Åìµþ¤Ï²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·
ÅìµþÅÔ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ÖÊ´Èô»¶¤Î¿ä°Ü¤ò¡¢ÅìµþÅÔ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾ðÊónavi.(https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/allergy/pollen/index.html)¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2·î9Æü¤ÎÈô»¶³«»Ï¤è¤êÆü¤ËÆü¤ËÈô»¶ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢2·î15Æü¤Ë¤Ï100¸Ä/cm2¤Î²ÖÊ´¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£2·î½ªÈ×¤Ë¤ÏÅÔÆâÁ´ÂÎ¤Ç10000¸Ä/cm2¤ËÇ÷¤ë²ÖÊ´¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3·î14Æü¤Þ¤Ç¤Î´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿²ÖÊ´ÎÌ¤Èº£¥·¡¼¥º¥óÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈô»¶ÎÌ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂçÂÎ45%¤¬Èô»¶¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·Þ¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿É¤¤µ¨Àá¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¡¢²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï
²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ¡ÖÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¡×
¥¹¥®¤ÎÍº²Ö¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È²Ö¤¬³«¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤Ï¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¡Ö¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¡×
¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¡¢²ÖÊ´¤¬¼¾µ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ½Å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢±ó¤¯¤Þ¤ÇÈô¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¿¹ÎÓ¤«¤é¤â²ÖÊ´¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ ¡Ö±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤äµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¸å¡×
±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤ËÈô»¶¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤ËÈô»¶¤¹¤ëÊ¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±«¤ÇÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤¿²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Èô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¸å¤â²ÖÊ´¤¬¤è¤êÂ¿¤¯Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢²ÖÊ´¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£