東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて大好評配信中のTTFCオリジナル『ヨドンナ THE FINAL』のメイキング映像と、オーディオコメンタリー(副音声)バージョンの配信が決定いたした。桃月なしこ、アンジェラ芽衣、十味、新谷姫加、まるぴたち、ゼロイチファミリアメンバーの撮影舞台裏に密着したメイキング第1弾『Making in ヨドンナ THE FINAL #1』は17日時から配信開始。

メイキング第1弾『Making in ヨドンナ THE FINAL #1』では、桃月なしこ、アンジェラ芽衣、十味、新谷姫加、まるぴたち、ゼロイチファミリアメンバーの撮影舞台裏をたっぷりお届け。クランクインや衣裳合わせの様子に加え、アクションの練習から実際の激しいアクションシーンの撮影まで、ボリュームたっぷりのメイキング映像となる。24日から配信開始のメイキング第2弾『Making in ヨドンナ THE FINAL #2』では、豪華ゲストキャストたちの撮影舞台裏を中心に、クランクアップまでをお届け。『爆竜戦隊アバレンジャー』でおなじみの富田翔、ミユキニシジマ、阿部薫のフラワーショップの撮影シーンに、お店の常連客として登場する「スーパー戦隊親善大使」の松本寛也、襲撃される銀行の支店長を演じた水野直、ヨドンナたちを追い詰める小呂地組幹部・寒山役の青柳尊哉さんのメイキングも。感動のクランクアップの様子まで捉えたメイキングをぜひ最後まで。また、31日からは坂本浩一監督と青柳尊哉が出演する『ヨドンナ THE FINALオーディオコメンタリー(副音声)バージョン』を配信。『ヨドンナ』シリーズを撮影し続けてきた坂本監督と、極悪非道な敵のボスを見事に演じた青柳さん。本作以外でも仕事を共にしたことがある2人は一体どんなトークを繰り広げるのか。