ÂÎÁà¡¡¥ê¥ª¡õÅìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¿ù¸¶°¦»Ò¤¬¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥¯¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¡ÖÂÎÁà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÂÎÁà½÷»Ò¤Ç¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¢Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¿ù¸¶°¦»Ò¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê½÷»ÒÂÎÁà¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ö£Ê£ô£ó¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¹â¸¶ºÚ¿´¡Ê£±£¶¡Ë¡¢º´Æ£Èþ·ë¡Ê£±£µ¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÎï²»¡Ê£±£µ¡Ë¤Î½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¤¢¤È°ìÅÙ¤Ï¶¥µ»À¸³è¤Ë¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¡¢¿³È½¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÂÎÁà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÇ§¼±¡£ºòÇ¯£¶·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¼ïÌÜÊÌ¤Ç£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¡¢¸½ºß¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎÁà¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢Ì¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥µ¡¼¥¯¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£½êÂ°¤äÇ¯Îð¤Î³Àº¬¤ò¤³¤¨¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢£³¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢º£¸å¤Ï£´¿Í¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³èÆ°¤Îº¬´´¤Ë¤Ï¡ÂÎÁà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¢Áª¼ê¤Î·ÐºÑ¥µ¥Ý¡¼¥È£¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î£³ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ÆÃ¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ï£Ó£Î£Ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¡¢£Ø¡¢¥Ö¥í¥°¡¢£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ê¤É¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÂÎÁà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂÎÁà¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤·¤¿¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¸ÞÎØ¥¤¥ä¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥µ¡¼¥¯¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡££¶¡Á£¹·î¤Ë¤Ï¡Ö£Ã£è£å£å£ò£ú¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡£¡ÖÂÎÁà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤¿¤¤¤·¡¢£Ê£ô£ó¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ä¤â¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎÁà¤ò¤â¤Ã¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤»×¤¤¤Ç¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Â¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£