京都vs横浜FM スタメン発表
[3.17 J1第4節](サンガS)
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
DF 44 佐藤響
MF 7 川崎颯太
MF 18 松田天馬
MF 19 金子大毅
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 23 豊川雄太
控え
GK 21 ヴァルネル・ハーン
DF 6 三竿雄斗
DF 24 宮本優太
DF 28 鈴木冬一
MF 10 福岡慎平
MF 17 安齋悠人
FW 13 宮吉拓実
監督
チョウ・キジェ
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 2 永戸勝也
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
FW 7 エウベル
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 18 水沼宏太
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 16 加藤蓮
DF 39 渡邊泰基
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
MF 29 ナム・テヒ
FW 23 宮市亮
監督
ハリー・キューウェル
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
DF 44 佐藤響
MF 7 川崎颯太
MF 18 松田天馬
MF 19 金子大毅
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 23 豊川雄太
控え
GK 21 ヴァルネル・ハーン
DF 6 三竿雄斗
DF 24 宮本優太
DF 28 鈴木冬一
MF 17 安齋悠人
FW 13 宮吉拓実
監督
チョウ・キジェ
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 2 永戸勝也
DF 5 エドゥアルド
DF 15 上島拓巳
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
FW 7 エウベル
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 18 水沼宏太
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 16 加藤蓮
DF 39 渡邊泰基
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
MF 29 ナム・テヒ
FW 23 宮市亮
監督
ハリー・キューウェル