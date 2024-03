サバイバルオーディション番組『CHUANG ASIA(チュアンアジア)』(創造営2024)第6話にて、オルゴール人形のような「I Wish My Mind Would Shut Up」のパフォーマンスが感動を誘った。

【映像】高いヒールで見たことないダンス

『CHUANG ASIA』(創造営2024)は中国を本拠地としている動画配信サービス・WeTV提供の、歌とダンスを競い合うオーディション番組。「CHUANG」シリーズは人気サバイバルオーディション番組「PRODUCE」シリーズの中国版とも言われており、2021年に配信された『CHUANG 2021 (創造営2021)』では日本人練習生3人を含む11人がINTO1のメンバーとしてデビューした。今回の『CHUANG ASIA』では、タイ、中国、日本、韓国、インドネシアなど10カ国から集結した70名の練習生たちが約4か月間、トレーニングや共同制作、そしてバトルを行い、ガールズグループでのデビューメンバーを目指す。番組のメンターとして参加するのはGOT7のジャクソン、マイク・アンジェロ、ジェフ・サター、NCT・WayVのテン、ネネ・ポンナッパン。

ハイヒールでジャンプ、開脚も!

ダンス、ボーカル、ビジュアルの3つに分かれて競う、ポジション評価バトル。シェンニン、シェヤウ、ニンニン、ユーティン、ザン シャンイの5人は、本番のステージに立つと、ネジを巻いて動く人形のような動作をしながら自己紹介をした。

5人が披露する楽曲はIvorisの「I WISH MY MIND WOULD SHUT UP」。まずは中国舞踊を得意とするシェンニンがセンターに立ち、4人が周りを囲む中をオルゴール人形のように回る。そこから人形の動きを巧みに再現しながら5人が動き出し、ダンスを始めた。

振付はバレエ風の動きが取り入れられたモダンダンスで、メンバーの衣装もバレリーナのレオタードのような雰囲気。ザン シャンイとユーティンは鏡写しのようなシンメトリーな動きで魅了し、ザン シャンイが開脚して座り込むパートでは、その美しさに見守る練習生たちから悲鳴が起こる。また美しいビジュアルを誇るシェヤウは、繊細な表情の変化で視線を釘付けに。終始しなやかなダンスを見せた5人は、最後にまた人形に戻ったようにポーズ。中央ではシェンニンがにっこりと微笑み、愛らしいポーズを決めてみせた。

見守っていた練習生のアキナ(元FAKY)は、「アイドルのカテゴリーでは見たことがないダンス。お人形さんのようなダンスでとても難しかったと思います」と感嘆したようにコメント。イリーナも「ジャンプや回転、開脚。ハイヒールでこのようなダンスを踊るなんて、びっくりしました」と語る。ゲストメンターのNINEは「このコンセプトはとても難しいので、心配していたんです。でも今日のパフォーマンスは本当に素晴らしかったです。彼女たちがどれほど努力したか、トレーニングをしたか、わかります」と称えていた。

(『CHUANG ASIA(チュアンアジア)』ABEMA K WORLDチャンネルより)