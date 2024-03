ポムポムプリン＆クロミがかわいい！　AMPULE SHOT、サンリオキャラクターとコラボしたスペシャルデザイン、数量限定で登場

ボトルワークスは2月19日、スキンケアブランド「AMPULE SHOT(アンプルショット)」からサンリオとコラボしたスペシャルデザインアイテムを全国のバラエティショップにて一部先行販売を開始し、3月19日より全国のドラッグストアにて順次展開します。

■ポムポムプリン・クロミのデザインで展開する4アイテム

発売するのは、「ポムポムプリン」と「クロミ」のキャラクターデザインをあしらったボトルデザインの計4アイテムです。

「ポムポムプリン」のデザインで展開するのは、乾燥により開いた毛穴(※1)やキメの乱れを整える保水(※2)化粧水「アンプルショット モイスチャーライジング スキントリートメント ローション」と、乾燥毛穴(※1)ケアやプレエイジングケア(※3)を叶えるプレミアム(※4)美容液「アンプルショット モイスチャーライジング コンセントレートグロウ セラム」。

「クロミ」のデザインで展開するのは、時間差保湿(※5)が可能な夜化粧水「アンプルショット アクティブレチノ ナイトトリートメント ローション」と、レチノール粒(※6)配合の夜美容液「アンプルショット アクティブレチノ アドバンスト ナイトリペア セラム」です。

※1 乾燥によって毛穴の開いた肌

※2 保湿

※3 年齢に応じたケアのこと

※4 AS モイスチャーライジング ローションと比較して

※5 角質層まで

※6 パルミチン酸レチノール(保湿)含有カプセル

■商品概要

アンプルショット モイスチャーライジング スキントリートメント ローション(300mL):1,320円

アンプルショット モイスチャーライジング コンセントレートグロウ セラム(50mL):1,540円

アンプルショット アクティブレチノ ナイトトリートメント ローション(300mL):1,320円

アンプルショット アクティブレチノ アドバンスト ナイトリペア セラム(50mL):1,540円

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. 641860

(フォルサ)