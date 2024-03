まるでスペインの街角のような空間にうっとり！ アジアで話題の本格スペイン料理店が初上陸（東京・銀座）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はスペイン出身の熟練シェフが作る本格スペイン料理を本場さながらの空間でいただける店。バスク出身シェフが作るバスクチーズケーキは必食です。

BROWNSTONE Tapas Bar GINZA (東京・銀座)

2024年2月20日、銀座コリドー街に「BROWNSTONE Tapas Bar GINZA (ブラウンストンタパスバーギンザ)」がグランドオープンしました。スペイン出身の二人のシェフがつくった店舗は、本場さながらの雰囲気と料理が楽しめるとアジアで大評判。待望の日本初上陸です。

店舗外観 写真:お店から

手掛けたのは、アイトール・オラベゴヤとダニエル・バケロ・カンプス、二人の熟練した技術を持つスペイン人シェフ。スペイン各地の料理を味わい、多くのシェフと交流をしながら、スペイン料理の持つ奥深さや文化への理解を深めてきました。多彩で豊かなスペイン料理とその文化を広め、知ってもらおうと考え、誕生したのが「ブラウンストーン」です。

店舗内観 写真:お店から

日本初出店の場所として選んだのは、コリドー街に新たに誕生した商業施設の1階。開放的な雰囲気で行き交う人の視線を集めています。

スペインの有名デザイナーが手掛けた、本場スペインの街並みを再現したという店内は一見の価値あり。こだわり抜いた装飾品やアートなどを飾り、マドリードやバルセロナ、セビリアといったスペインの名だたる街の風情を再現した店内は、まるで海外旅行をしている気分です。

スペインをイメージしたアートが飾られているテーブル席 写真:お店から

席数はカウンター席とテーブル席、合わせて35席。サクッと一杯から友人や家族との会食まで幅広いシーンで活躍できそうです。

「シーフードパエリア」(手前)(M、2人前)(L、4人前) 写真:お店から

海の幸も山の幸も豊かなスペイン。「ブラウンストーン」では、良質で新鮮な食材にこだわり、スペイン各地の名物料理を提供しています。店自慢の逸品は「シーフードパエリア」。5時間じっくり煮込んだ秘伝の魚スープで米と魚介類、トマトなどの野菜を炊きます。旨みが染みたご飯の味わいは病みつきになるおいしさです。

「ベジョータ30カ月」(40g) 写真:お店から

スペインと言えば、生ハム。同店ではドングリで育った野生のイベリコ豚を自然熟成させたものを使用。上質な風味でワインもすすみます。

「自家製バスクチーズケーキ」 写真:お店から

同店名物の一つ「バスクチーズケーキ」。スペインを代表するチーズ、マンチェゴチーズ5種類を使ったケーキで、バスク地方出身のシェフが本場の味を再現します。

「自家製サングリア」 写真:お店から

料理に合わせたいドリンクでは「自家製サングリア」。季節のフルーツを使い、赤と白を用意。ビジュアルも抜群で、自然なフルーツの甘みが活きたドリンクです。

本場スペインの雰囲気と味を楽しめる場所として、すでに高い人気を得ている「ブラウンストンタパスバーギンザ」。いつもと違うひとときを過ごしに出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

ピンチョス、一例 出典:かいるあ女王様さん

『お値段は…ええっ意外にお安くてびっくり。香港では星つきレストランとの事だったので、ちょっと安心。とりあえずウイスキーをオーダー。

ピンチョスしか食べていないのにクチコミ書いて恐縮ですが、ウズラとピクルス的なお野菜をオイルでいい感じにちゃんと和えてマリネしてあって味に深みがあり、ワインに合いまくり。鰯の酢漬けも串に刺さっていてピンチョスとして最強』(かいるあ女王様さん)

「骨付きイベリコ豚のパエリア」(M、2人前)(L、4人前) 出典:ゆっきょしさん

『■イベリコ豚のリブパエリア(2人前)

お一人様ですので、最近は時短モノの「パエリア」ばかりでしたが、提供まで30分以上とちゃんとした「パエリア」ですね (^_-)-☆

具材はイベリコ豚のリブ、チョリソ、シメジ、シロマッシュルーム、ミニトマト etc で、おこげもちゃんとあってややアルデンテの素晴らしい炊き上がり状態でありまする〜』(ゆっきょしさん)

<店舗情報>◆BROWNSTONE Tapas Bar GINZA住所 : 東京都中央区銀座7-2-18 グランベルスクエア銀座TEL : 050-5592-9378

※価格はすべて税込。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

