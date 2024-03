SCANDAL¡¢Novelbright¤¬½éÅÐ¾ì¡ª²Î»ìÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ÏMAZZEL¡ÖParade¡×¤¬2½µÏ¢Â³¼ó°Ì

歌詞検索サービス「歌ネット」が、3月14日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、MAZZELの「Parade」が輝いた。2024年3月20日にリリースされる1stアルバム『Parade』のタイトル曲だ。2週連続での首位記録となる。同曲のMVは、MAZZELのダイナミックなダンスと、トラックやスポーツカーやバイクなど31台によるカースタントが融合した“カースタントダンスMV”に。様々な困難を突き破り、進み続けるMAZZELの姿を表現し、MAZZELがバイクや車とともに前へ前へと前進し続ける疾走感溢れる作品に仕上がっている。

2位には、SCANDALの「私たち」が初登場。2024年3月20日にリリースされるニューアルバム『LUMINOUS』収録曲だ。作詞を手掛けたのはメンバーのRINA、作曲はMAMI。歌は<ミートソース跳ねた お気に入りの白いブラウス 擦っても擦っても取れない あの日が染みついたまま>と幕を開ける。<後悔したり挽回したり>を繰り返しながら、自分で自分を輝かせている<私>の姿を描いた1曲となっている。

3位には、Novelbrightの「Awesome Life」が初登場。2024年4月3日にリリースされるニューアルバム『CIRCUS』収録曲であり、池田エライザが出演するアサヒグループ食品『ミンティア』の新TVCMソングだ。MVでは、メンバー全員が演技に挑戦。絵本に出てくる登場人物のように様々な扮装をしたメンバーが、一人の少年をあたたかく見守りながら、一緒に楽しい時間を過ごす、笑顔が溢れ心温まる作品になっている。

5位には、Girls2の「Magic」がランクイン。2024年3月20日にリリースされるニューアルバム『We are Girls2 --』収録曲だ。キャッチーでラップパートやダンスブレイクのあるナンバーで、今年6月にはメジャーデビュー5周年を迎えるため、これまで寄り添いあって来たファンとのアニバーサリー楽曲にもなっている。MVは、これまでのGirls2らしいポップなイメージではなく、クラブの一部分をロケーションとして使用するなど、これまでにないヤンチャな画で「COOLな強さとSWAGな匂い」がテーマの映像作となっている。

8位には、CUBERSの「Add Love Song」がランクイン。2024年3月20日にリリースされるベストアルバム『CUBERS BEST 2015-2024』収録曲だ。インディーズ時代からメンバーの身近なスタッフの立場にいながら数多く曲を提供してきたCUBERSのチーフマネージャーの堀切裕真氏が作詞・作曲を担当した楽曲で、『CUBERSとして最後の新曲』となる。MVは卒業式を舞台に撮影され、活動の約9年間の軌跡を拍手で送り出すそんなエモーショナルな作品に仕上がっている。監督はインディーズ初期の頃からMVを手掛けた加藤マニが務めた。

【2024年3月14日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 Parade/MAZZEL2位 私たち/SCANDAL3位 Awesome Life/Novelbright4位 ゆらゆら -運命の花-/ZEROBASEONE5位 Magic/Girls26位 YBOM (You’ve Been On my Mind) /NOA7位 ラストチャンス、ラストダンス/≠ME8位 Add Love Song/CUBERS9位 水のルージュ/金澤豊10位 ファミリー/Knight A - 騎士A -