春のセンバツ甲子園 開会式リハーサル 熊本国府ベスト４進出を目指し あす18日（月）初戦！【出場全32校掲載】
春のセンバツ甲子園は、あす18日（月）開幕。17日（日）は熊本国府など出場する32校が開会式のリハーサルを行いました。
17日行われた開会式のリハーサルでは、行進曲に合わせ、去年の優勝校・山梨学院を先頭に32校が南から北の順に行進しました。
創部18年目にして、甲子園初出場の熊本国府は5番目に登場しました。
熊本国府の初戦は18日、大会初日の第3試合（午後3時半開始予定）で滋賀県の近江と対戦。
熊本国府の守り勝つ野球で、まずは初戦突破、その先の県勢初のベスト4進出を目指します。
18日は、午前9時から開会式、午前10時半から第1試合が始まる予定です。
【組み合わせ一覧】
大会1日目 3月18日（月）
10:30 1回戦 八戸学院光星 （青森）ー 関東第一（東京）
13:00 1回戦 田辺（和歌山）ー 星稜（石川）
15:30 1回戦 近江（滋賀）ー 熊本国府（熊本）
大会2日目 3月19日（火）
9:00 1回戦 豊川（愛知）ー 阿南光（徳島）
11:30 1回戦 敦賀気比（福井）ー 明豊（大分）
14:00 1回戦 学法石川（福島）ー 健大高崎（群馬）
大会3日目 3月20日（水）
9:00 1回戦 創志学園（岡山）ー 別海 （北海道）
11:30 1回戦 山梨学院（山梨） ー京都外大西（京都）
14:00 1回戦 耐久（和歌山）ー 中央学院 （千葉）
大会4日目 3月21日（木）
9:00 1回戦 宇治山田商（三重） ー 東海大福岡（福岡）
11:30 1回戦 広陵（広島）ー 高知（高知）
14:00 1回戦 京都国際（京都）ー 青森山田（青森）
大会5日目 3月22日（金）
9:00 1回戦 神村学園（鹿児島）ー 作新学院（栃木）
11:30 1回戦 大阪桐蔭（大阪）ー 北海（北海道）
14:00 1回戦 愛工大名電（愛知）ー 報徳学園 （兵庫）
大会6日目 3月23日（土）
9:00 1回戦 日本航空石川（石川）ー 常総学院（茨城）
11:30 2回戦
14:00 2回戦
【出場全32校】
北海道地区（1枠）
北海 （北海道） 3年ぶり14回目
東北地区（3枠）
青森山田 （青森） 8年ぶり3回目
八戸学院光星 （青森） 5年ぶり11回目
学法石川 （福島） 33年ぶり4回目
関東・東京地区（6枠）
作新学院 （栃木） 2年連続12回目
山梨学院 （山梨） 3年連続7回目
常総学院 （茨城） 3年ぶり11回目
高崎健康福祉大高崎 （群馬） 2年連続7回目
中央学院 （千葉） 6年ぶり2回目
関東第一 （東京） 8年ぶり7回目
東海地区（3枠）
豊川 （愛知） 10年ぶり2回目
愛工大名電 （愛知） 12年ぶり10回目
宇治山田商 （三重） 16年ぶり2回目
北信越地区（2枠）＋ 明治神宮大会（1枠）
星稜 （石川） 2年ぶり16回目
敦賀気比 （福井） 4年連続11回目
日本航空石川 （石川） 4年ぶり3回目
近畿地区（6枠）
大阪桐蔭 （大阪） 5年連続15回目
京都外大西 （京都） 18年ぶり7回目
京都国際 （京都） 3年ぶり2回目
耐久 （和歌山） 初出場
近江 （滋賀） 2年ぶり7回目
報徳学園 （兵庫） 2年連続23回目
中国地区（2枠）
広陵 （広島） 3年連続27回目
創志学園 （岡山） 7年ぶり4回目
四国地区（2枠）
高知 （高知） 3年連続21回目
阿南光 （徳島） 32年ぶり2回目
九州地区（4枠）
熊本国府 （熊本） 初出場
明豊 （大分） 3年ぶり6回目
神村学園 （鹿児島） 9年ぶり6回目
東海大福岡 （福岡） 7年ぶり3回目
21世紀枠（2枠）
別海 （北海道） 初出場
田辺 （和歌山） 76年ぶり3回目