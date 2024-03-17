¡ÖÁ´Á³¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÞÎØ¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ø¹¥È¯¿Ê¡¡½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤Í½Áª¤ÇÉüµ¢¥Ù¥¹¥È¤òµÏ¿¡Ú¶¥±Ë¡¦¸ÞÎØÁª¹Í²ñ¡Û
¡¡¢¡¶¥±Ë¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ½éÆü¡Ê17Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡Ê²£ÉÍ¥´¥à¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£57ÉÃ54¤Ç6ÁÈ¤Î2°Ì¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤â2°Ì¤ÇÆ±ÆüÌë¤Î½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£1°Ì¤Ï6ÁÈ1°Ì¤ÎÊ¿°æ¿ð´õ¡ÊATSC.YW¡Ë¤Ç57ÉÃ23¡£
¡¡ÃÓ¹¾¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£Éüµ¢¸å¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°È¾50¥á¡¼¥È¥ë¤Ï27ÉÃ04¤Î¥È¥Ã¥×¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡£²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤Î²þÁ±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Á´Á³¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£Á°È¾¤â¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤±¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤½¤Î¡Ø¤¤¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾Ç¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â®¤¯Æþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬º£¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¿¥¤¥à¥¿¥¤¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤ÎÁª¹Í¤Ï·è¾¡¤ÇÆüËÜ¿åÏ¢¤¬ÆÈ¼«¤ËÄê¤á¤¿ÇÉ¸¯É¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤Æ¾å°Ì2¿Í¤ËÆþ¤ì¤ÐÂåÉ½·èÄê¡£¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤Ï4¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤ÇÇÉ¸¯É¸½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤Ï24Æü¡£