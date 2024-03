■6月5日に3rd EP『POP DELIVERY』リリース、7月にZeppツアー『POP DELIVERY』開催を発表水曜日のカンパネラが2024年3月16日に、7年ぶり、詩羽体制になって初めての日本武道館単独公演『METEO SHOWER』を開催した。【ライブレポート】水曜日のカンパネラのボーカルがコムアイから詩羽へ引き継がれたのが、2021年9月のこと。そこからわずか2年半にして、新体制の水曜日のカンパネラが日本武道館のステージに立つとは誰が予想しただろう。少なくとも、水曜日のカンパネラのメンバーである3人──詩羽、サウンドプロデューサーのケンモチヒデフミ、何でも屋のDir.Fはこの日を信じていたに違いない。日本武道館はミュージシャンにとって特別な会場だ。それは水曜日のカンパネラにおいても例外ではない。初代歌唱のコムアイは武道館公演を機に、よりディープでアートな方向へと進んでいった。詩羽は、この日をどのような想いで迎えたのだろう。事前のインタビューで彼女は「本当に良い意味で皆さんも軽い気持ちで来てよ、くらいの感じで今の段階では考えています」と発言していた。いざ本番当日、果たしてどのような公演になるのか。春のように暖かく晴れた土曜日。会場には水曜日のカンパネラの記念すべき1日を見届けようと、老若男女多くのファンたちが詰めかけた。会場が暗転し客席から大きな歓声が湧き起こると、徐々にスピードアップしていくビート音に合わせてセンターステージから天井に向けて光が放たれた。4人のウサギの仮面を被ったダンサーたちが花道をゆっくりと渡っていきビート音が鳴り止むと、センターステージの床からウサギの仮面をつけた詩羽が登場。湧き上がる声援のなか、詩羽体制はじまりの楽曲「アリス」を歌い始めた。途中で曲が鳴り止み、詩羽が仮面をとって素顔を見せると、「水曜日のカンパネラです! 今日は最高に楽しんでいきましょう!」と笑顔で叫び、さらに大きな歓声と手拍子が起こった。再びアリスの続きをパフォーマンスすると、続けて同じく詩羽体制の初楽曲「バッキンガム」を強いアタックのビートに乗せて歌った。そのままコムアイ時代に誕生した楽曲「シャクシャイン」に繋げると、「ラー」「アラジン」と初期水カン時代の楽曲をノンストップメドレーでパフォーマンス。「アラジン」では、ほうきでステージを履くお茶目なパフォーマンスも見せた。詩羽が「やっほー!」とセンターステージを歩き回りながら、お客さんたちに手を振り挨拶すると「かわいー!!」とレスポンスが起こった。衣装は、ビックラブを表現した装飾を3Dプリンターで作成し胸元につけた詩羽らしいデザインだ。「最高!」「いつも通りのライブをこの大きい会場で最高に楽しんでいけたらと思うんですけど、盛り上がる準備はできてますか?」と語り、初代カンパネラから歌い継がれてきた「ディアブロ」へ。お風呂について歌ったユニークな楽曲で、「いい湯だね♪」という歌詞に合わせて起こるコール&レスポンスがお馴染みの楽曲だ。振り付けの練習をお客さんたちとすると、一緒に声出し振りをして一体感を生み出した。続けて、高速道路にまつわる単語と忍者の世界観を掛け合わせた「シャドウ」を披露。「聖徳太子」のイントロが流れると、銀の服を着た同じ髪型のダンサー6人が登場。ステージの詩羽と合流すると、「ハンズアップ!」という詩羽の掛け声をきっかけに観客たちも手を左右に振り盛り上がりは加速していった。ステージ中央から詩羽が消えると、「オードリー」のダンサブルなインストトラックと観客の手拍子に合わせて6人のダンサーたちが踊って観客たちを魅了した。ダンサーたちがステージを後にすると、モニターにはオオカミの独占インタビューが映し出される。これまでライブで「赤ずきん」を披露する際に登場して一緒にダンスをするなど、ファンにはお馴染みのキャラクターだ。画面には「独占取材に成功」という文字とともに、オオカミのインタビューが映し出されていく。「なぜ騙すのか?」という問いに、意気揚々と気持ちよさそうに語り出すオオカミ。オオカミは「詩羽はビジネスパートナー」と語りながら、武道館公演への意気込みを調子に乗って語っていく。映像が終わると、ステージ中央に置かれたコタツにうつぶせて寝ているフリをしたオオカミに向い、衣装チェンジした詩羽が「赤ずきん」を歌いながら歩いて近づいていく。このまま騙されてオオカミに食べられてしまうのか? と思いきや、「さすがにバレてるぞ!」という歌詞と連動して、オオカミは慌てて動き始めた。サビになると、詩羽と背中合わせにステージの端に立ちダンスをする。見た目に反して、オオカミによるダンスの動きはしなやかだ。楽曲の途中でコタツに頭から顔を突っ込み隠れたオオカミ。キラキラのジャケットを身に纏い「祝武道館」と書かれたコタツ布団とともにステージを後にした。詩羽が、この日2着目の衣装を見せながらステージを歩き回ると、「かわいー!」と客席から声があがった。この日の衣装は、THE FIRST TAKEの「エジソン」の衣装も制作したDOKKA vividが全て制作したという。「今日、いちばん私がかわいいと思う!」と笑顔で語った詩羽は告知タイムへ。オオカミの持つカンペを見ながら、アナログ版をリリースしたこと、コラボスニーカー受注開始、グッズの販売に加え、6月に3rd EP『POP DELIVERY』にリリースすること、7月にZeppツアー『POP DELIVERY』を開催することを発表すると大きな声援が会場を包んだ。子供たちの声が聞こえ、「そんな幸せなことあっていいのかというくらい幸せです! いつかみんなここに立つんだと!」と子供達に向けてメッセージを伝えた。「まだまだ盛り上がれますか?」と観客たちに投げかけ、ステージの空中で揺れる赤と白が入り混じる照明の下で「キャロライナ」を熱唱。詩羽の伸びと声量ある歌声が武道館を包んだ。詩羽が観客たちにスマホのライトをつけるようアナウンスすると、スマホのライトが360度から照らす中で「織姫」へ。まるで宇宙にいるようなドリーミーな光景のなか、じっくり歌い上げた。そのまま激しいビートの展開が続いていく「卑弥呼」を披露すると、最新曲「たまものまえ」では刑事の格好と鑑識の格好をしたダンサーたちが登場。刑事と鑑識がキレ良く、どこか無機質にダンスする光景は、異世界にトリップしたかのような錯覚に誘われるようだった。続く「かぐや姫」では、詩羽がハーネスを身につけ、武道館の宙へと舞い上がった。空中に浮かんだ詩羽は、竹のように天に向けて光る緑色のライトのなか、水カン歴代楽曲の中でも最も荘厳で静と動の対比が強く浮かび上がる同楽曲を丁寧に熱唱した。ステージ上には立体的で宇宙的な照明が燦々と輝き、「かぐや姫」の世界を見事に表現してみせた。会場に雑踏の喧騒音が流れると、スーツを着た人たちや女子高生などが登場し、ステージに渋谷の街が再現された。「モヤイ」のトラックが流れ、詩羽が同楽曲を歌い始めると、路上ライブをやっている雰囲気にステージ上の通行人たちが集まってくる。観客となった彼らは詩羽のライブに手を挙げ盛り上がる。「日本武道館、最後まで盛り上がれますか?」と、ステージ外の観客達にも呼びかけると、会場にいる観客たちとともに大きな盛り上がりを生み出していく。同楽曲を歌い終え、詩羽が女子高生たちと写真を撮っていると、ブッブーとクラクションが鳴った。そして「ティンカーベル」のイントロが流れ始めると、ステージ上の通行人たちは時間が止まったかのように動かなくなってしまう。真っ暗ななか、懐中電灯で光を灯しながら、ステージ上を歩き回りながら歌い上げる不思議な世界観を演出し、再び詩羽はステージから姿を消した。ちゃぽんちゃぽんと水が流れる音が流れると、画面には桃太郎の物語が流れ始めた。至ってスタンダードな桃太郎の物語だ。一通り物語が終わると、「と、ここまではみんなが知っている桃太郎ですが、こんな桃太郎もあるそうです」と暗転。「桃太郎」のイントロが流れ、アリーナ後方に光る桃が登場した。会場がざわめくなか、パカリと桃が割れると、中には衣装チェンジした詩羽の姿が。すると桃が動き始め、センターステージの周りをグルグルと進んでいく。その周りには猿と犬と雉もいる。桃の中で詩羽は「桃太郎」を歌いながら、きびだんごを模したボールを客席に向けて投げ入れていく。楽曲を歌い終え、花道に到着した詩羽は桃から降り、ステージ中央へ。初代水カン時代から変わらぬ振り付けを観客とともに行い盛り上がりをみせる。そして、初代水カンのヒット曲「一休さん」「ツイッギー」を連続して披露、盛り上がりはさらに加速していく。続けて5人のダンサーたちが登場すると、中央の詩羽を起点にソウルフルなダンスチューン「金剛力士像」で艶っぽいダンスを見せた。ダンサーたちの立膝の上に腰掛け歌う見事なフォーメーションなど、ステージ上のパフォーマンスに観客たちは魅せられた。詩羽は普段のツアーやライブでステージにお客さんを上げる演出を行なっていることを語り、アリーナ席から4人をステージにあげてパフォーマンスすることを明らかにした。ステージにあがったメ