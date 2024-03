ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、パンツには腹巻き付きで冷え対策もできる、ディズニーデザイン「重ね着風チュニック長袖パジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミニーマウス/チップ&デール/ティンカー・ベル/くまのプーさん/ふしぎの国のアリス」重ね着風チュニック長袖パジャマ

© Disney

価格:各3,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

重ね着風の襟元がおしゃれな、部屋着感覚で着れるパジャマ。

トップスは腰まわりが隠れるチュニック丈なのでお尻周りもカバーできて、ゆったりとしています!

トップスの両脇には便利なポケットつき。

デザインは全部で5種類がラインナップされています。

どのデザインもかわいく、おうちでのリラックスタイムにぴったりな一着です☆

ミニーモチーフ

© Disney

「ミニーモチーフ」デザインのパジャマ。

モノトーンカラーの落ち着いた色味で大人っぽく着ることができます!

© Disney

トップスの首元には華やかなレース風のプリントがあしらわれています。

レースの中央にさりげなくレイアウトされたミニーモチーフにも注目です。

© Disney

パンツの裾部分にもプリントをオン。

モチーフデザインなので世代問わず着やすいのもうれしいポイントです。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのパジャマ。

首元にプリントされた「チップ」と「デール」デザインが目をひきます☆

© Disney

「チップ」と「デール」の周りにプリントされたお花はもちろん、くすみがかった色味も魅力的。

© Disney

パンツは「チップ」と「デール」、小ぶりなお花や葉っぱの総柄デザインになっています。

『ピーター・パン』ティンカー・ベル

© Disney

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのパジャマ。

トップスのネイビー地に白のプリントが映え、ロマンティックな雰囲気に仕上げられています☆

© Disney

トップスの裾にはロンドンの街並みが手書き風の繊細なタッチで描かれています。

胸元にプリントされている「ティンカー・ベル」はシルエットで表現。

© Disney

パンツは星の総柄デザインになっています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのパジャマ。

ピンクとベージュの淡い色使いが特徴です。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

トップスの胸元にひょっこりと顔をのぞかせている「くまのプーさん」とハニーポットをプリント。

上部にあしらわれた5本のラインがおしゃれなアクセントになっています。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

パンツの裾にプリントされたハチのコロンとしたフォルムや愛くるしい表情に癒やされます。

ふしぎの国のアリス

© Disney

『ふしぎの国のアリス』デザインのパジャマ。

水色のトップスにパステルカラーのプリントがとっても爽やか!

© Disney

トップスの裾部分には主人公「アリス」が水彩風タッチでデザインされ、周りには劇中にも登場するお花たちの姿も☆

蝶々とお話しをしている「アリス」が印象的です。

© Disney

パンツはお花の総柄デザインで、やさしい色味がポイントです。

それぞれトップスは、程よい厚さのミニ裏毛素材が使用されています。

パンツは動きやすいストレッチ天竺素材。

パンツは腹巻き付きで、冷えが気にならず快適に履けます。

お気に入りを数着揃えて、その日の気分で選ぶのも楽しいルームウェア。

パンツには腹巻き付きで冷え対策もできる、ディズニーデザイン「重ね着風チュニック長袖パジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

