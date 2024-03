さまざまな人気作品のキャラクターグッズやこだわりのフィギュアを展開している、セガプライズ。

今回は2024年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ『呪術廻戦』グッズを紹介します!

セガプライズ TVアニメ『呪術廻戦』グッズ

投入時期:2024年3月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

人気のTVアニメ『呪術廻戦』のグッズがセガプライズに続々登場。

2024年3月は人気の「ちょこのせ」や「おひるねこ」など、さまざまなフィギュアが展開されます。

こだわりの造形が美しい”FIGURIZMα(フィグリズムアルファ)”から登場する「五条悟」も必見です!

呪術廻戦 懐玉・玉折 ちょこのせ プレミアムフィギュア“五条悟”

投入時期:2024年3月第3週より順次

サイズ:全長約6×14cm

TVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」より、“ちょこのせ”フィギュアシリーズが登場。

第1弾として「五条悟」がオリジナルのポージングで立体化されます。

色んな場所に飾って写真を撮影したくなる、ラフに腰掛けるポーズが印象的。

サングラスと前髪の間から覗く眼差しもかっこいいフィギュアです!

呪術廻戦 懐玉・玉折 ちょこのせ プレミアムフィギュア“夏油傑”

投入時期:2024年3月第3週より順次

サイズ:全長約5×14cm

TVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」から登場する、“ちょこのせ”フィギュアシリーズ第2弾は「夏油傑」

「五条悟」と同じく、オリジナルのポージングで登場です。

「夏油傑」が着用している、ボリューム感ある呪術高専の制服がしっかり再現されています。

制服のシワや特徴的な髪型も丁寧に作り込まれたフィギュアです!

呪術廻戦 きゅるみー ミニフィギュア“釘崎野薔薇&五条悟”

投入時期:2024年3月第3週より順次

サイズ:全長約5×6cm

種類:全2種(釘崎野薔薇、五条悟)

少し上を見つめるポーズで、“私(Me)”と目が合う小さなサイズがかわいい、セガオリジナルブランドの“きゅるみー”。

“きゅるみー”シリーズに「釘崎野薔薇」と「五条悟」が登場します。

足を広げて座る「釘崎野薔薇」は、首を傾げたような仕草が印象的。

「五条悟」は、サングラスや目隠しをしていない姿でフィギュア化されます!

呪術廻戦 きゅるみー ミニフィギュア“虎杖悠仁&伏黒恵”

投入時期:2024年3月第3週より順次

サイズ:全長約5×6cm

種類:全2種(虎杖悠仁、伏黒恵)

“きゅるみー”のミニフィギュアとして「虎杖悠仁」と「伏黒恵」もラインナップ。

“私(Me)”と目が合う、少し上を見つめたかわいいポーズがポイントです!

口角を上げ笑みを浮かべる「虎杖悠仁」の服装や髪型も細かく表現。

「伏黒恵」の尖ったヘアスタイルもしっかり再現されています!

呪術廻戦 渋谷事変 FIGURIZMα “五条悟”無量空処

投入時期:2024年3月第4週より順次

サイズ:全長約20×21cm

こだわりの詰まったフィギュア・ブランド“FIGURIZMα(フィグリズムアルファ)”に、TVアニメ『呪術廻戦』第2期「渋谷事変」から「五条悟」が登場。

『領域展開「無量空処」』を発動する姿を再現し、勢いでなびく髪や衣装の様子など、動きが感じられる造形です。

彩色にもこだわり、パーツごとの素材感を感じられる出来映え。

シャドーやハイライト、光沢による表現を楽しめる、ハイクオリティなフィギュアです!

呪術廻戦 おひるねこ ミニフィギュアVol.2

投入時期:2024年3月第4週より順次

サイズ:全長約5.5×4.5cm

種類:全3種(禪院真希、狗巻棘、パンダ)

セガオリジナルブランドの“おひるねこ”ミニフィギュアに、TVアニメ『呪術廻戦』から「禪院真希」「狗巻棘」「パンダ」が登場。

スヤスヤ眠る表情にも個性があらわれた、手のひらサイズのフィギュアです。

呪術廻戦 おひるねこ ミニフィギュアVol.3

投入時期:2024年3月第4週より順次

サイズ:全長約5.5×4.5cm

種類:全3種(七海建人、五条悟、冥冥)

お昼寝している猫をイメージした、“おひるねこ”ミニフィギュアに「七海建人」「五条悟」「冥冥」もラインナップ。

体を丸めて眠る姿がかわいい、しっぽにもキャラクターの個性が出ているフィギュアです!

キャラクターたちの魅力が詰まった、セガオリジナルのTVアニメ『呪術廻戦』グッズが続々登場。

セガプライズのTVアニメ『呪術廻戦』グッズは、2024年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

