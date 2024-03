セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年3月第3週より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 プレミアムデニム風ポーチを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 プレミアムデニム風ポーチ

投入時期:2024年3月第3週より順次

サイズ:全長約20×5×15cm

種類:全3種(ブルー、アイスブルー、ブラック)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

デニム風の生地を使用した「くまのプーさん」デザインのポーチがセガプライズに登場。

デニムの後ろポケットのようなデザインに、「くまのプーさん」や「ピグレット」の姿があしらわれています☆

カラーはブルーのほか、アイスブルーとブラックの3種類。

小物類の持ち歩きにも丁度良いサイズです!

ブルー

本の上に腰掛ける「くまのプーさん」と「ピグレット」を落とし込んだ、スタンダードなブルーのポーチ。

赤いファスナーカラーがデザインのアクセントになっています☆

アイスブルー

アイスブルーのデニム風生地を使ったポーチには、本を運ぶ「くまのプーさん」と「ピグレット」をレイアウト。

イエローのファスナーが差し色になったデザインです!

ブラック

イスにのって本棚に手を伸ばす「くまのプーさん」があしらわれた、シックな印象のブラック。

ファスナー部分はブルーで、全体的に落ち着いたカラーにまとめられています。

デニム風デザインがおしゃれな「くまのプーさん」デザインのポーチが登場。

セガプライズの「くまのプーさん」 プレミアムデニム風ポーチは、2024年3月第3週より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

