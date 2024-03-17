ÃÝËó¹È¥¢¥Ê¤ÏÇÈÍð¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤ò¤É¤¦¸«¤¿¤«¡© ºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤ÎÃíÌÜÇÏ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
ÃÝËó ¹ÈÏ¢ºÜ¡§¡Ø¹È¿§¤Îº¸ÇÏ¡ÙÂè14²ó
¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¥ÇÏÃæ·ÑÈÖÁÈ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡¢ÃÝËó¹È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÏ¢ºÜ¡Ø¹È¿§¤Îº¸ÇÏ¡Ù¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ç£É¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¤À¤¤¤ÖÃÈ¤«¤¤Æü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡££³·î¡¢£´·î¤È¸À¤¨¤Ð¡¢½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤Îµ¨Àá¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤¬»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆþ¼Ò¼°¤Ç¤¹¡£
¡¡¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆþ¼Ò¼°¤Ï¿ÆÆ±È¼¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¯¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤ÈÆ±È¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ¼Ò¼°¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ê¥â¡¼¥ÈÇÛ¿®¡£¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾ì¤ò¿Æ¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢²£»³¿Æ»Ò¡ÊÉã¡¦Åµ¹°¡¢»Ò¡¦ÏÂÀ¸¡¢Éð»Ë¡Ë¤ä´äÅÄ¿Æ»Ò¡ÊÉã¡¦¹¯À¿¡¢»Ò¡¦Ë¾Íè¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤ÇÆ±¤¸¥ì¡¼¥¹¤Ëµ³¾è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥²¡¼¥È¤¬ÎÙÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é......¡£
¡¡»ä¤À¤Ã¤¿¤éµï¿´ÃÏ¤¬°¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢½¸Ãæ¤·¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤Ï°Õ¼±¤·¹ç¤¦¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤µ¤ÆÀè·î¡¢º£Ç¯ºÇ½é¤Î£Ç£É¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢£³Ï¢Ã±¤ÎÊ§Ìá¶â¤¬150Ëü±ßÄ¶¤È¤¤¤¦ÂçÇÈÍð¡ª
¡¡¤¿¤À"Âç¹Ó¤ì"¤Î·èÃå¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ë¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤Ï¡¢º¬´ß£Ó¤«Åì³¤£Ó¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï£Çµ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤Ç¤ÎÂçÇÔ¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ëÇÏ¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇÏ¤¬¤½¤â¤½¤â½ÐÁö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤Î¾å°ÌÇÏ¤Ï½ÐÁö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤È¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ëÅ¬À¤ËÂç¤¤¯°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢Â¾¤ÎÇÏ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¸ø¼°YouTube¤ÎÍ½ÁÛÆ°²è¤Ç»ä¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇÏ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿£µÆ¬¤Î¤¦¤Á¡¢£²Æ¬¤¬£±Ãå¡¢£²Ãå¡¢£±Æ¬¤¬£´Ãå¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡11ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¤â¡¢Á°¡¹Áö¡Ê¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹£Ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°µÅÝÅª£±ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥Ï¥Ô¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇ½ÅÎÌ¤Î¶ÔÎÌ59kg¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤Ï¤º¡£Á°Áö¡ÊÅì³¤£Ó¡Ë¤Ï£¶Ãå¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¸³«¤¬¸þ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇÏ·ô·÷Æâ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢£±Ãå¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï......¡££³Ãå¤Ë¤¯¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤¬£±Ãå¤Ë¤¤Æ¡¢ËÜÌ¿¤¬ÇÏ·ô·÷³°¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Î»ä¤ÎÍ½ÁÛ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥À¡¼¥È½éÄ©Àï¤Ê¤¬¤é£²Ãå¤Ë¤¤¿¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤â¡¢Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÆ¬¤Ç¤¹¡£²áµî¡¢¼Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤·¤«Áö¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÏ¤Ç¡¢½é¥À¡¼¥È¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê£Ç£É¤ò¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Ê¤éÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯¤ÎJRA¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢£²·î¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¡Ö´°Á´¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÍº»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¼Ç¤Ç¤â¥À¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¤½¤·¤ÆÃæ±û¤Ç¤âÃÏÊý¤Ç¤â¡¢¤µ¤é¤Ë³¤³°¤Ç¤â£Ç£É¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾ÇÏ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹¡×¤ÎÉ½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤½¤¦¤¤¤¦ÇÏ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡½¡½¡£¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤ÎÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£½µ¤Ï£ÇIIºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌÀ³Î¤ÊÆ¨¤²ÇÏ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÏÈ½ç¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¹½¤Ê¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½ÖÈ¯ÎÏ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÃíÌÜ¤Ï¡¢¶á£²Áö¤Ç¾å¤¬¤êºÇÂ®¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥ª¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°Áö¤Î£ÇIII¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ó¤«¤éÃæ£³½µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´Ö³Ö¤¬µÍ¤Þ¤ê¤¹¤®¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî10Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ó¤«¤é¤ÎÎ×Àï¤ÎÇÏ¤Ï¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤³¤½½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£³Æ¬¤¬ÇÏ·ô·÷Æâ¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î¿ô»ú¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥ª¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ÔÎÌ¤¬Á°Áö¤Î58.5kg¤«¤é57kg¤Ë¸º¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¹¥¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢·ø¤¤·èÃå¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â·êÇÏ¤È¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢£´ºÐ¤ÎÌÆÇÏ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°Áö¤Î£³¾¡¥¯¥é¥¹¡¦È¬ºä£Ó¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼êµ³¾è¤Î¥µ¥¹¥Ä¥ë¥®¤Ë¥¿¥¤¥àº¹¤Ê¤·¤ÇÀË¤·¤¯¤âÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎµÓ¿§¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¼¡Áö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÁö¤Ç¤Ï¾å¤¬¤ê£±°Ì¡¢£²°Ì¤òµÏ¿¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏÅª¤ÊËöµÓ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ª
¡¡½Å¾Þ½éÄ©Àï¤ÎÌÆÇÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò£³Ï¢ÇÆ¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡£Ì´¤ò¾è¤»¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛYouTube¤È¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡ÙÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Profile
ÃÝËó ¹È¡Ê¤¿¤±¤Þ¤¿¡¦¤Ù¤Ë¡Ë
1998Ç¯£¶·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2021Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£
¼ñÌ£¡§¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤½¤Ð²°¤µ¤ó½ä¤ê¡¡¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¡¥¬¥Á¥ã¥Ô¥ó
¥â¥Ã¥È¡¼¡§¸µµ¤¤Ë¡¢ÃÏÆ»¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Ë
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¦¸á¸å£³»þ00Ê¬¡Á¡Ë
¡ú¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¸ø¼°HP¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä
¡ú¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¸ø¼°YouYube¡ÖÃÝËó¥¢¥Ê¤ÎÆÈ¼«Ä´ºº¡ª DATAÍ½ÁÛ¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£±»þ²á¤®¡Á¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä
¡ú¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎKEIBA¡Ù¤Î¸ø¼°£Ø¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä
¡úÃÝËó¹È¥¢¥Ê¤ÎInstagram¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä