セリーヌ・ディオン(55)が「スティッフパーソン症候群啓発デー」を記念し、3人の息子達と寄り添う親子ショットを披露した。セリーヌは2022年に稀な神経疾患であるスティッフパーソン症候群と診断されたことを公表し、現在は療養生活を送っている。そんなセリーヌは、投稿で「いつかステージに戻りたい」と述べると、同じ難病と闘う人々に向けて励ましのメッセージを送った。カナダ出身の歌手セリーヌ・ディオンが現地時間15日、3人の息子達であるレネ・チャールズさん(23)、双子のエディ君とネルソン君(ともに13)との貴重な親子ショットを自身のInstagramに公開した。

セリーヌは2022年12月、稀な神経疾患「スティッフパーソン症候群(SPS)」と診断されたことを公表。2023年5月には、体調不良のため延期していたワールドツアーをすべてキャンセルした。最後にステージに立ったのは、2020年3月の米ニュージャージー州公演だった。2023年10月には、3人の息子達と一緒に米ラスベガスで開催されたホッケーの試合を観戦し、およそ3年半ぶりに元気な姿を見せた。さらに今年2月のグラミー賞授賞式ではステージにサプライズ登場し、歌手テイラー・スウィフトに最優秀アルバム賞を授与した。そして今回、セリーヌが披露したのは「スティッフパーソン症候群啓発デー」を記念する親子ショットだ。セリーヌは両側に立つエディ君とネルソン君の肩を抱き、手前にはレネ・チャールズさんが座っている。投稿には、カナダの公用語である英語とフランス語で、次のようなメッセージが記された。「本日、世界中が『国際SPS啓発デー』を迎えることを認識します。ご存知の方も多いと思いますが、2022年の秋、私はスティッフパーソン症候群(SPS)と診断されました。」セリーヌは、100万人に1人ほどの割合で発生するという難病との闘いについて、このように綴った。「この自己免疫疾患を克服しようとすることは、私の人生で最も困難な経験の一つでした。でも、いつかまたステージに戻り、できるだけ普通の生活を送りたいという決心は変わりません。子供達と家族、チーム、そしてみなさんの愛とサポートに深く感謝しています!」そして最後に、自身と同じ病気を患う人々に向けて、こう伝えた。「私は、SPSの影響を受けた世界中のすべての人々に、励ましとサポートを送りたい。あなたなら頑張れる! 私達にはできるのです!」セリーヌの投稿には、ファンからの激励と歓喜の声で溢れ返った。「最高の家族写真。セリーヌ・ディオンが大好きよ!」「あなたは必ず戻って来てくれる。その時は、僕達も一緒だよ!」「セリーヌを本当に愛しています。あなたはこの世界への贈り物。あなたがSPSについて、世界中にどれほどの認識を広めているか、想像もできないでしょう。愛とサポートと強さを送ります。」「私達はセリーヌを愛してる。あなたとSPSに苦しむすべての人が救われますように。」画像は『Céline Dion Instagram「A moment for the iconic #CelineDion at the #GRAMMYs」「Today the world recognizes International SPS Awareness Day.」「My boys and I had such a fun time visiting with the Montreal Canadiens after their hockey game with Vegas Golden Knights in Las Vegas Monday night.」「About last night..」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)