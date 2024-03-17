ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é13Ç¯¡ÄÄÌ¾ï±Ä¶È¤À¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤ÏÌÔ¾Ê¤ò¡ª¥µ¥ó¥É¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡Ë
¡ÚÉ°»³¼îÈþ ¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¸À¤ï¤»¤Æ¡Û
Ê¡¸¶°¦¡È¥É¥í¾Â¿Æ¸¢Áè¤¤¡É¤ËËë¡ÄÄ¹ÃË¤òÂæÏÑ¤Î¹¾¹¨·æÂ¦¤ËÊÖ¤·¤Æ¡Ö¶¦Æ±¿Æ¸¢¡×¤Ë
¡¡º£Ç¯¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é13Ç¯¡£ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ä¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¿ÌºÒÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é13Ç¯¡ØÇ½ÅÐ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ù¡ÁÈïºÒ¼Ô¤«¤éÈïºÒ¼Ô¤Ø¡Á¡×¤ä¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ï¡¦¤¹¡¦¤ì¡¦¤Ê¡¦¤¤¡¡µðÂçÃÏ¿ÌºÆ¤Ó¡Ä¡Ä¶µ·±¤ÏÀ¸¤¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤ÉÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¿ÌºÒ´ØÏ¢¤ÎÈÖÁÈ¤¬·ã¸º¤·¤¿¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¸«¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç°·¤¦¤³¤È¤ÇÌäÂê°Õ¼±¤â¹â¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¶É¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÌ±Êü¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÍ£°ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Öµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ¡ª¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£
¡¡³«¸ý°ìÈÖ¡¢°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢Æü¤Ï3·î11Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é´Ý13Ç¯¡£ËÍ¤é¤Ï¿ÌºÒ¤Î»þ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³¤±è¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥·¥ã¡¼¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤Àç¾Âµû»Ô¾ì¤ÎÁ°¤Ë2»þ46Ê¬ÃÏ¿Ì¤Î»þ¡¢¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¤â¤¦¤¹¤´¤¤ÍÉ¤ì¤Ç¡Ä¡Ä½ÅÌý¥¿¥ó¥¯¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤Á¤Î±è´ß¤¬Á´Éô²Ð»ö¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤ÈºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤è¤É¤ß¤Ê¤¯¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¡£Èà¤é¤ÏÉü¶½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¿ÌºÒ¤òÅÁ¤¨¤ë¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ²¿½½²ó¤È¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢µÜ¾ë¡¦´ä¼ê¤Î»°Î¦³¤´ß¤Î·ã¤¦¤ÞÈÓÃµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤é¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤¿ÌÜ¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¹¤·²°¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÎã³°¤Ç°ËÃ£¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤ÇÅ¹¤òË¬¤ÍÊâ¤¯¡£°ËÃ£¤ÎÆ¬¤Ë¤ÏÁ´Éô¤ÎÅ¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¾Ò²ð¤·Éü¶½¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£¤É¤ÎÅ¹¤Ç¤âÅ¹¼ç¤È´é¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢13Ç¯´Ö¤Çå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£Å¹¼ç¤¿¤Á¤Ë¿ÌºÒÅö»þ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢Èà¤é¤ÎÇ½ÅÐ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¡¢ÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÁ´¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤ß¤ó¤Ê¤Î½õ¤±¤â¼Ú¤ê¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤«¤é°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅìËÌº²¡×¤ò´ú°õ¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÈïºÒ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥É¤ÎÃÏ¸µ°¦¤È¿Í´ÖÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¥µ¥ó¥É¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤âÅöÁ³¤À¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¾¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡ª
¡¡µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¥µ¥ó¥É¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÃÏ¤Îº£¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ï³§Ìµ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤Ç½ªÎ»¤ÎÈÖÁÈ¤ä·Ý¿Í¤Î¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤ÏÃ¤Ï¤â¤¦Ë°¤Ë°¤¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤ËNHK¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¤¥Ã¡ª¡×¤Ç¤¤¤ï¤¤Î¾®Ì¾ÉÍµù¹Á¤«¤éÊüÁ÷¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÄáÉÓ¤Î²ÈÂ²¤Ë´¥ÇÕ¡×¤ÇÀÐÀî²Â½ã¤¬¡¢¿ÌºÒ¤Ç800°Ê¾å¤Î·úÊª¤¬Â»²õ¤·Ä®³°¤«¤é400¿Í°Ê¾å¤ÎÈòÆñ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿Ê¡Åç¸©¸ÅÅÂÄ®¤òË¬¤Í¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£ÄÌ¾ï±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤ÏÌÔÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤·¡ª
¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë