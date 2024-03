■「『YOU』の<準備はいい?>って台詞を、戸谷がまだ言えてないので。7月のワンマンではしっかり決めていただきます!」(山口諒太郎)interfmおよびJFN系列11局で放送中、芸人×アーティストが送る音楽バラエティ新番組『みゅ~じっくろっく』。『THE FIRST TIMES』では、番組で放送されたトークを毎週ダイジェストで紹介!50回目となる放送は、DJの山崎あみと、ピン芸人のちぇく田(SMA芸人)が、多次元アイドルプロジェクト・UniteUp!のユニット「PROTOSTAR」から、戸谷菊之助、山口諒太郎を迎えて、ほっこりした時間を届けた。この日のメッセージテーマは“不適切”。「僕、結構ゲラなんですよ」という戸谷は、「ライブのMCとかでめっちゃ笑うんですけど、僕以外が誰も笑っていないってことがよくあって。前の席の人がパッと振り返ったりして、不適切かな?と思って」と話すと、「いや、笑ってくれるのはめっちゃ助かりますよ!」と、ちぇく田が芸人視点でコメントする。続いて、「僕は専門学生の頃、友達に『ご飯行こう』と言われて、パーカーとかいつもの感じの普段着で行ったら、すごく豪華なご飯屋さんに連れて行かれまして」と話し始めた山口は、「『大丈夫? こんなところ入っていいの?』って聞いたら、『店長が知り合いだから』って言うんですけど。まわりがスーツを着ている人だらけのお店で、お支払いもちゃんと全額支払って。不適切だらけだったんです!」とエピソードを語り、笑わせた。■グループ2周年を迎えたUniteUp!の成長「ソニーミュージックが贈る、多次元アイドルプロジェクト・UniteUp!。2021年、突如オープンしたYouTubeチャンネルで、架空のアーティストたちが歌うバラエティ豊かな楽曲を展開。昨年1月から4月までは、テレビアニメ『UniteUp!』第1期が放送され、みなさんは声優としても出演されました。昨年の7月には初のライブイベントを行い大成功。テレビアニメ第2期の制作決定も発表されています」と、UniteUp!について改めて紹介した山崎。「UniteUp!は2周年を迎えましたが、グループの成長は感じますか?」という質問に、「感じますね。特にダンスは、まったく初心者の子もいたなかからずっとやってきたから、かなり成長してますね。たぶん、お客さんにもそれは伝わってるんじゃないかな?」と話した戸谷。「俺も初心者で、ダンスは全然やったことがなかったので」という山口は、「めっちゃ上手くなったよね」と戸谷に褒められ、「そ、そんなことないよ!」と照れ笑い。「昔は母親に動画を見せたら、『ロボットみたいね』ってLINEが送られてきたんですけど。少しはお客さんに見せられるくらいになったかな? と思います」と、山口が自身の成長について話した。■EP「ELEVEN」と、PROTOSTARの新曲「シュガーHi Hi!」について昨年10月、各ユニットの新曲3曲に「ELEVEN」を加えた4曲を4週連続配信リリース。今年2月、その4曲が収録されたEP「ELEVEN」をリリースしたUniteUp!。PROTOSTARの新曲「シュガーHi Hi!」の反応を聞かれると、「すごかったよね!?」と声を合わせたふたり。「曲が出たとき、最初はXでのコメントがすごくて。“#しゅがはい踊らないと”のハッシュタグを付けてのTikTokイベントもあったんですけど、たくさんの人が踊ってくれて。僕たちも見させていただいて、自分たちの歌を踊ってくれるのが、本当に嬉しいなと思いました」と喜びを語った戸谷。ふたりの曲紹介で、PROTOSTAR「シュガーHi Hi!」をオンエアした。■3月は『みゅじろくライブ!SOUND & SMILE Vol.1』に出演! 4月にはワンマンライブを開催するUniteUp!3月23日、TOKYO FMホールで行われる『みゅじろくライブ! SOUND & SMILE Vol.1』への出演も決定しているUniteUp!。「イベントでなにかやりたいことありますか?」という質問に、「PROTOSTARの3人は、ボケとツッコミが下手なんです」と話した山口は、「戸谷も平井もボケを発射してはオチずに終わるんで。芸人さんたちにしっかりお笑いの極意を教えてもらいたいです。どうボケて、どう落とし、ツッコミが来るか?というのを、教えて欲しいです」と意欲的に語った。「ツッコミの極意はあります?」とアドバイスを仰ぐ山崎の質問に、「いったん間違ってもいいから、言うてしまうっていうのは大事ですね。引かない方がいいですね」と答えたちぇく田。「全然間違ってるのに、正しいみたいな顔してる人もいるんで」というちぇく田のアドバイスに、「あ~、なるほど」とゲストふたりが感心した。4月14日、恵比寿The Garden Hallにて、ワンマンライブ『sMiLea LIVE -Unite with You- ELEVEN』を開催するUniteUp!。前回は出演出来なかった戸谷がワンマンへの意気込みを聞かれると、「僕はまだPROTOSTARでライブをしたことがないので、PROTOSTARのライブをめっちゃ楽しみたいです。まだわからないですけど、『シュガーHi Hi!』もやるかもしれないです。もしやれたら、お客さんとみんなでこの振り付けを一緒にやりたいな」と答え、「あと、『YOU』って曲があるんですけど。<準備はいい?>って台詞を、彼はまだ言えてないので。彼には今回、そこをしっかり決めていただきます!」と山口が補足。番組最後は自身の曲紹介で、UniteUp!「ELEVEN」をオンエアした。Uniteup!の詳しい情報はオフィシャルサイトチェックして欲しい。『みゅ~じっくろっく』は、interfmおよびJFN系列11局にて順次放送中。コンテンツは、全国各地の人気ラジオ番組が参加する音声コンテンツアプリ「AuDee(オーディー)」でも聴くことができる。番組情報『みゅ~じっくろっく』放送局:JFN系列11局ネット3月16日(土)から各局順次スタート※各局それぞれOA時間が異なる出演者:山崎あみ、ちぇく田(SMA芸人)、アーティスト第50回・ゲストアーティスト:戸谷菊之助、山口諒太郎(UniteUp!)リリース情報2024.02.14 ON SALEUniteUp!EP「ELEVEN」『みゅ~じっくろっく』番組サイトinterfmhttps://www.interfm.co.jp/musirokuAuDee(オーディー)https://audee.jp/program/show/300004988JFNhttps://jfn.co.jp/program/2095/UniteUp! 公式サイトhttps://uniteup.info/