全英アルバム・チャート、アリアナ・グランデが5作目の1位
今週のUKアルバム・チャートは、アリアナ・グランデの通算7枚目のスタジオ・アルバム『eternal sunshine』が初登場で1位に輝いた。サード・アルバム『Dangerous Woman』（2016年）から5作連続での全英1位獲得となった。
2位には、ジューダス・プリーストの19枚目のスタジオ・アルバム『Invincible Shield』がチャート・イン。1980年にリリースした『British Steel』の4位を上回り、キャリア最高位をマークした。
今週はトップ2作ほか、アメリカのオルタナティヴ・バンド、ブリーチャーズのセルフ・タイトルがつけられた4枚目のスタジオ・アルバムが5位に初登場している。彼らのアルバムが全英トップ10圏内に入るのはこれが初だった。
シングル・チャートは、ビヨンセの「TEXAS HOLD ‘EM」が4週連続で1位を獲得した。ビヨンセはこれまで、ソロ／コラボレーションで6曲、デスティニーズ・チャイルド時代に2曲と、計8曲が全英1位に輝いているが、4週間は最長だという。
2位も先週と変わらず、ベンソン・ブーンの「Beautiful Things」がキープし、アリアナ・グランデの「we can’t be friends (wait for your love)」が3位に初登場した。
今週新たにトップ10入りしたのは、アリアナのニュー・シングルのみだった。
???? Ariana Grande's FIFTH Official Number 1 album ????#eternalsunshine earns #ArianaGrande another chart-topper in the UK ????— Official Charts (@officialcharts) March 15, 2024
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Ako Suzuki
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