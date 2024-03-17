東北地方で最大震度4の地震 静岡県内でも東部、伊豆で震度1（17日午前6時17分頃の地震）
17日午前6時17分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
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気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さは約50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、福島県の楢葉町、富岡町、大熊町、それに双葉町です。静岡県内では、東伊豆町 富士宮市 富士市 御殿場市で震度1を観測しました。
【各地の震度詳細】
■震度4□福島県 楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町
■震度3□福島県 いわき市 相馬市 南相馬市 福島広野町 川内村 浪江町 郡山市 白河市 須賀川市 田村市 国見町 天栄村 泉崎村 中島村 古殿町 小野町
□宮城県岩沼市 蔵王町 大河原町
□茨城県日立市 笠間市
□栃木県大田原市 那須町 市貝町
■震度2□福島県 葛尾村 新地町 飯舘村 福島市 二本松市 福島伊達市 本宮市 桑折町 川俣町 大玉村 鏡石町 西郷村 矢吹町 棚倉町 矢祭町 塙町 石川町 玉川村 平田村 浅川町 会津若松市 喜多方市 西会津町 猪苗代町 会津坂下町 湯川村 会津美里町
□宮城県白石市 名取市 角田市 七ヶ宿町 村田町 柴田町 宮城川崎町 丸森町 亘理町 山元町 登米市 栗原市 大崎市 色麻町 宮城加美町 涌谷町 宮城美里町 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区 石巻市 東松島市 松島町 利府町 大郷町 大衡村
□茨城県水戸市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 小美玉市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大子町 土浦市 茨城古河市 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 取手市 つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市 筑西市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 美浦村 阿見町 五霞町
□栃木県那須塩原市 宇都宮市 足利市 鹿沼市 小山市 真岡市 栃木さくら市 那須烏山市 下野市 益子町 茂木町 芳賀町 壬生町 高根沢町 栃木那珂川町
□岩手県普代村 盛岡市 一関市
□山形県上山市 天童市 中山町 米沢市 南陽市 山形川西町 白鷹町
□群馬県前橋市 桐生市 太田市 館林市 渋川市 板倉町 千代田町 大泉町 邑楽町
□埼玉県熊谷市 加須市 東松山市 久喜市 さいたま見沼区 春日部市 宮代町
□千葉県旭市 香取市 千葉花見川区 千葉若葉区 千葉美浜区 市川市 野田市 成田市 千葉佐倉市 習志野市 柏市 八千代市 鎌ケ谷市 浦安市 印西市 白井市 栄町
□東京都東京千代田区 東京渋谷区 東京江戸川区
■震度1□福島県 鮫川村 三春町 下郷町 南会津町 磐梯町 柳津町
□宮城県気仙沼市 南三陸町 塩竈市 多賀城市 富谷市 七ヶ浜町 大和町 女川町
□茨城県牛久市 神栖市 河内町 八千代町 境町 利根町
□栃木県日光市 矢板市 塩谷町 栃木市 佐野市 上三川町 野木町
□岩手県宮古市 久慈市 野田村 八幡平市 矢巾町 花巻市 北上市 遠野市 奥州市 金ケ崎町 平泉町 大船渡市 陸前高田市 釜石市 住田町 大槌町
□山形県山形市 寒河江市 村山市東根市 山辺町 河北町 西川町 山形朝日町 大石田町 長井市 高畠町 山形小国町 飯豊町 酒田市 庄内町 新庄市 最上町 舟形町 大蔵村
□群馬県高崎市 伊勢崎市 安中市 みどり市 吉岡町 神流町 玉村町 群馬明和町 沼田市 東吾妻町
□埼玉県行田市 本庄市 羽生市 鴻巣市 深谷市 滑川町 嵐山町 小川町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 埼玉美里町 上里町 さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま中央区 さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区 川越市 川口市 狭山市 上尾市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 吉川市 ふじみ野市 白岡市 伊奈町 埼玉三芳町 毛呂山町 越生町 川島町 松伏町 秩父市 横瀬町 皆野町 長瀞町
□千葉県銚子市 東金市 山武市 神崎町 多古町 九十九里町 芝山町 横芝光町 一宮町 長南町 千葉中央区 千葉稲毛区 千葉緑区 船橋市 松戸市 市原市 流山市 我孫子市 四街道市 八街市 富里市 酒々井町 君津市
□東京都東京中央区 東京港区 東京新宿区 東京文京区 東京台東区 東京墨田区 東京江東区 東京品川区 東京目黒区 東京大田区 東京世田谷区 東京中野区 東京杉並区 東京豊島区 東京北区 東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区 八王子市 武蔵野市 東京府中市 調布市 町田市 小金井市 日野市 国分寺市 東大和市 西東京市 青梅市
□青森県八戸市 六戸町 東北町 おいらせ町 五戸町 青森南部町 階上町
□秋田県井川町 由利本荘市 横手市 大仙市 仙北市
□神奈川県横浜神奈川区 横浜保土ケ谷区 横浜港北区 横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区 川崎中原区 川崎宮前区 平塚市 茅ヶ崎市 秦野市 厚木市 湯河原町
□新潟県長岡市 三条市 加茂市 見附市 南魚沼市 田上町 新潟秋葉区 新発田市 村上市 燕市 弥彦村 阿賀町
□山梨県南アルプス市 山梨北杜市 笛吹市 中央市 富士川町 大月市 忍野村 山中湖村 富士河口湖町
□長野県長野南牧村
□静岡県東伊豆町 富士宮市 富士市 御殿場市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。