フロジノーネvsラツィオ 試合記録
【セリエA第29節】(Stadio Benito Stirpe)
フロジノーネ 2-3(前半1-1)ラツィオ
<得点者>
[フ]ポル・リロラ(13分)、ワリド シェディラ(70分)
[ラ]マッティア・ザッカーニ(38分)、バレンティン・カステジャノス2(57分、62分)
<警告>
[フ]E. Barrenechea(55分)
[ラ]ルカ・ペッレグリーニ(34分)、マヌエル・ラッツァーリ(88分)、バレンティン・カステジャノス(90分+1)
└サッリ辞任の新体制ラツィオ、フロジノーネに逆転勝利で連敗ストップ! 鎌田大地はラスト4分から出場
フロジノーネ 2-3(前半1-1)ラツィオ
<得点者>
[フ]ポル・リロラ(13分)、ワリド シェディラ(70分)
[ラ]マッティア・ザッカーニ(38分)、バレンティン・カステジャノス2(57分、62分)
<警告>
[フ]E. Barrenechea(55分)
[ラ]ルカ・ペッレグリーニ(34分)、マヌエル・ラッツァーリ(88分)、バレンティン・カステジャノス(90分+1)
└サッリ辞任の新体制ラツィオ、フロジノーネに逆転勝利で連敗ストップ! 鎌田大地はラスト4分から出場