玉造温泉街の400本の桜を愛でる

玉造温泉街の中心を流れる玉湯川。春になると両岸2kmにわたって植えられた約400本の桜が一斉に咲き、温泉街を鮮やかに彩ります。日中は陽の光を浴びて生き生きと輝く桜が、日没後は穏やかなライトに照らされて幻想的な表情へと変わります。

そんな玉造温泉の桜を楽しんでほしいという思いから、「界 玉造」で毎年開催している「桜舞うたまゆら滞在」。

「たまゆら」とは、古代の首飾りである勾玉がゆらぎ触れ合う様子から、「ほんのしばらく」や「かすか」を意味する古語。古代には勾玉作りの地として栄えた玉造温泉街で、桜が咲く短い期間だけの特別なひとときを過ごしてみませんか？

専用人力車で巡る幻想的な夜桜鑑賞

「桜舞うたまゆら滞在」では、日中の華やかな桜とは趣を変え、ライトアップされた幻想的な夜桜を眺めることができます。通常の夜桜見物とは異なり、人力車で夜桜を楽しむ非日常のお花見体験なんです！

乗り心地にこだわった専用の人力車で、玉造温泉街を約1時間かけて巡ります。界のスタッフも同行して、記念写真の撮影など旅の思い出作りをサポートしてくれます。



人力車で夜桜を鑑賞したあとは、玉湯川に架かる橋の上の特等席へ。ライトアップされた桜並木が川面に映り込む絶景が広がります。

この特別な空間で、紫黒米（古代米）を使った桜色のお酒など、春をイメージして選んだ3種類の地酒を味わえます。さらに、求肥とうずら豆の餡を重ねた甘さ控えめの和菓子もラインナップ。日本酒発祥の地ともいわれる島根の地酒と、お茶処である松江をイメージした和菓子のマリアージュを楽しみながら、夜桜と川のせせらぎに癒やされます。



「界 玉造」の露天風呂は、湯船の目の前に桜の木が配され、湯浴みと桜を同時に満喫できます。春の夜風に揺れる桜を眺めながら、古くから美肌の湯として知られる名湯に浸かる、この時期だけのぜいたくな体験です。

桜の咲くほんのわずかな期間の特別な体験をご紹介しました。人気アクティビティなので予約はお早めに！

■界 玉造「桜舞うたまゆら滞在」

期間：2026年3月30日（月）〜4月6日（月）

住所：島根県松江市玉湯町玉造1237

TEL：050-3134-8092（界予約センター）

時間：夜桜人力車／1部18時15分〜、2部20時〜

料金：1組1万4000円。宿泊は別途、1泊2食付き4万5000円〜

※2名1室利用時1名あたり、サービス料込

アクセス：JR玉造温泉駅より車で約5分

対象：宿泊者限定

予約：宿泊日の7日前までに公式サイトから予約

定員：1日2組限定、1組2名まで

