映画では、人気俳優のアニャ・テイラー=ジョイがサプライズ出演を果たした。アニャの出演はドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の意向によりロンドンのワールドプレミアまで秘密にされていた。

劇中、アニャが登場したのはほんの僅かだったが、彼女が演じているのは今後の物語で非常に重要な役どころ。正式には発表されていないシリーズ3作目が実現するのであれば、間違いなく主要キャラクターとしてカムバックするだろう。

この記事には、『デューン 砂の惑星 PART2』のネタバレが含まれています。

この記事には、『デューン 砂の惑星 PART2』のネタバレが含まれています。

© 2024 Legendary and Warner Bros. Ent. All Rights Reserved IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories. 『デューン 砂の惑星 PART2』アニャ・テイラー=ジョイが演じたのはポールの妹、アリア

『デューン 砂の惑星 PART2』では、アラキスの王座奪還を目指すポール・アトレイデス()がサンドワームことシャイ=フルードの体内から採取される「命の水」を飲んだことにより、未来を視る者“クイサッツ・ハデラッハ”として覚醒する。命の水を飲んだポールは気絶し、早速とあるビジョンを見る。

ポールが幻に連れていかれた先は、海に面した砂丘。アニャ演じる一人の女性が砂浜に佇んでいる。その女性は、ポールに向かって未来で訪れる苦難の道を予告するが、それでも「私はあなたのことを愛している」と伝えるのだった。

まるでこれからポールの身に起こる悲劇を知っているかのようなこの謎めいた女性は、ポールの妹アリア・アトレイデスだ。アリアは胎児としてレディ・ジェシカ(レベッカ・ファーガソン)のお腹にとどまっていたが、命の水に触れたことでコミュニケーションを取れるまでの意識を持つようになっていた。

このアリア、小説『デューン 砂の惑星』の続編にあたる『デューン 砂漠の救世主』で大きな役割を担うことになる。現在ヴィルヌーヴ監督は『砂漠の救世主』を原作とするシリーズ3作目を自ら進めており、すでに脚本も存在しているという。アニャの登場シーンは、『砂漠の救世主』への伏線として機能しているのだ。

『砂漠の救世主』は、ポールがアラキスの帝座に就いてから12年後の物語。ポールの父レト公爵の死から8ヶ月後に生まれたとされているアリアは、子どもながらにして大人並みの知性を持ち、統治者として苦悩するポールにとって精神的な支柱となる。そして、『PART2』劇中でアニャ演じるアリアが伝えた苦難も『砂漠の救世主』で描かれることになる。

ヴィルヌーヴ監督によれば、アニャの登場シーンはアフリカで極秘に撮影されたそうだ。出演を伏せておいたことについては、「ハリウッドはゴシップの多い街なので、実験としてどれだけ隠せるか試してみたかった」と説明しながらも、「ファンの方々のために取っておいたギフトのようなものです」と。

ちなみに原作小説におけるアリアは、ハルコンネン家によるクーデター後、ポールとレディ・ジェシカがフレメンと行動を共にする中で生まれる設定。1984年公開のデヴィッド・リンチ版『デューン/砂の惑星』にも姿を見せていた。ヴィルヌーヴはアリアをめぐる設定の脚色について、意図をこう。

「時間を凝縮し、ポールにより大きな重荷を与え、ジェシカとの興味深いダイナミックを生み出し、ベネ・ゲセリットは遺伝子や身体をコントロールすることができるという考え方を強調するためです。それにあの非現実的な(ジェシカとアリアの)会話は、私自身映画で観たことがありませんでしたからね。」

上述の通り『砂漠の救世主』映像化に向けた動きはすでに進行中で、実現は『PART2』の結果次第ということになりそうだ。『PART2』は現時点で、2024年No.1の大ヒットを記録しており、これからも興行収入を伸ばしていく見込みだ。

Source:,

The post first appeared on .