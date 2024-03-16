ソシエダvsカディス スタメン発表
[3.15 ラ・リーガ第29節](アノエタ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 18 アマリ トラオレ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
DF 25 ハビ・ガラン
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 8 ミケル・メリノ
MF 23 ブライス・メンデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 14 久保建英
控え
GK 13 ウナイ マレーロ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ
DF 17 キーラン・ティアニー
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 39 J. Aramburu
MF 12 A. Zakharyan
MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 28 Jon Magunazelaia
FW 19 ウマル・サディク
FW 21 アンドレ・シウバ
監督
イマノル・アルグアシル
[カディス]
先発
GK 1 ヘレミアス・レデスマ
DF 5 ビクトル・チュスト
DF 15 ハビ・エルナンデス
DF 20 イサ・カルセレン
DF 24 Aiham Ousou
MF 4 ルベン・アルカラス
MF 7 ルベン・ソブリーノ
MF 12 クアメ エンゲサン
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 9 フアンミ
FW 25 マキシ・ゴメス
控え
GK 13 ダビド・ヒル
DF 2 ホセバ・サルドゥア
DF 3 ファリ
DF 14 ママドゥ・エムバイェ
DF 33 ルーカス・ピレス
MF 6 ディアディ・サマッセク
MF 8 アレックス・フェルナンデス
MF 17 ゴンサロ・エスカランテ
FW 10 ブライアン・オカンポ
FW 16 クリス・ラモス
FW 18 ダルウィン・マチス
FW 19 セルジ・グアルディオラ
監督
ペジェグリーノマウリシオ
※29:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 18 アマリ トラオレ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
DF 25 ハビ・ガラン
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 8 ミケル・メリノ
MF 23 ブライス・メンデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 14 久保建英
GK 13 ウナイ マレーロ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 15 ウルコ ゴンサレス デ サラテ
DF 17 キーラン・ティアニー
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 39 J. Aramburu
MF 12 A. Zakharyan
MF 16 ジョン アンデル オラサガスティ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 28 Jon Magunazelaia
FW 19 ウマル・サディク
FW 21 アンドレ・シウバ
監督
イマノル・アルグアシル
[カディス]
先発
GK 1 ヘレミアス・レデスマ
DF 5 ビクトル・チュスト
DF 15 ハビ・エルナンデス
DF 20 イサ・カルセレン
DF 24 Aiham Ousou
MF 4 ルベン・アルカラス
MF 7 ルベン・ソブリーノ
MF 12 クアメ エンゲサン
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 9 フアンミ
FW 25 マキシ・ゴメス
控え
GK 13 ダビド・ヒル
DF 2 ホセバ・サルドゥア
DF 3 ファリ
DF 14 ママドゥ・エムバイェ
DF 33 ルーカス・ピレス
MF 6 ディアディ・サマッセク
MF 8 アレックス・フェルナンデス
MF 17 ゴンサロ・エスカランテ
FW 10 ブライアン・オカンポ
FW 16 クリス・ラモス
FW 18 ダルウィン・マチス
FW 19 セルジ・グアルディオラ
監督
ペジェグリーノマウリシオ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります