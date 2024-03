■令和ロマン・松井ケムリが私物ベースを持参。BREIMEN高木祥太は、令和ロマン・高比良くるまのラップを「声とリズム感がいい」と絶賛!4月3日にメジャー1stアルバム『AVEANTIN』をリリースするBREIMEN(ブレイメン)が、お笑いコンビの令和ロマンとともに『Rolling Stone Japan vol.26』(3月25日発売)のバックカバーに登場する。大学時代はバンドサークルに熱中していたという令和ロマンの松井ケムリが私物ベースを持参し、BREIMENのベース&ボーカル高木祥太とともにフォトセッションを実施。高木は、令和ロマンの高比良くるま(「高」は、はしごだかが正式表記)のラップを「声とリズム感がいい」と絶賛。3人で音楽・ベース談義を繰り広げた。対談では、テレビとTikTokに挟まれた自分たちを「文化の迷子世代」と呼び、同世代の芸人/ミュージシャンならではの悩みを共有。高比良が“分析キャラ”として認識されていることから、「楽曲・ネタ作りに分析は必要か?」というテーマでさらにヒートアップ。両者のアンサーは、ぜひ誌面でチェックしよう。本企画は、“型破りなポップミュージック”を作り続けているBREIMENがメジャーデビューすることを祝し、“型破りのルーキー”として『M-1グランプリ2023』で王者となった令和ロマンが、BREIMENの連載『赤裸々SESSIOONe supported by Rolling Stone Japan』の特別版に登場する形で実現。BREIMENメンバー全員のインタビューも含め、計16ページのバックカバーストーリーが展開している。「Rolling Stone Japan vol.26」BACK COVER(Photo by Satoshi Hata)書籍情報2024.03.25 ON SALE『Rolling Stone Japan vol.26』リリース情報2024.03.06 ON SALEBREIMENDIGITAL SINGLE「ブレイクスルー」2024.04.03 ON SALEBREIMENALBUM『AVEANTIN』『Rolling Stone Japan』公式サイトhttps://rollingstonejapan.com/アルバム『AVEANTIN』特設サイトhttps://aveantin.com/BREIMEN OFFICIAL SITEhttps://www.brei.men/