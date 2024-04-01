　日本サッカー協会(JFA)は15日、今月に国内で行われる国際親善試合2試合に臨むU-23日本代表メンバーを発表した。22日に京都・サンガスタジアム by KYOCERAでU-23マリ代表と、25日にミクニワールドスタジアム北九州でU-23ウクライナ代表とパリ五輪出場を決めている2チームと対戦する。

　MF荒木遼太郎(FC東京)が2022年3月のU23ドバイカップ以来2年ぶりの復帰。昨年9月のアジア大会からDF馬場晴也(札幌)、DF関根大輝(柏)、MF小見洋太(新潟)もメンバー入り。FW染野唯月(東京V)は22年秋の欧州遠征以来1年4か月ぶりの招集となった。MF藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)、MF山本理仁(シントトロイデン)ら常連組を中心に26人で構成されている。

　今夏のパリオリンピック出場を目指す同代表は、4月からカタールで行われるパリ五輪アジア最終予選を兼ねたU23アジアカップに出場。16チームが参加する同大会の上位3か国にパリ五輪出場権が与えられ、4位はアフリカ勢とプレーオフを行う。U-23日本代表はグループリーグのB組に所属。4月16日に中国と、19日にUAEと、22日に韓国と対戦する。

■スタッフ

団長:鈴木満

監督:大岩剛

コーチ:羽田憲司

GKコーチ:浜野征哉

フィジカルコーチ:矢野由治

テクニカルスタッフ:越智滋之

テクニカルスタッフ:渡邉秀朗

テクニカルスタッフ:引田真尋

■選手

▽GK

23 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)

1 藤田和輝(千葉)

12 野澤大志ブランドン(FC東京)

▽DF

22 内野貴史(デュッセルドルフ)

17 大畑歩夢(浦和)

3 西尾隆矢(C大阪)

21 バングーナガンデ佳史扶(FC東京)

5 馬場晴也(札幌)

2 半田陸(G大阪)

4 関根大輝(柏)

25 鈴木海音(磐田)

26 高井幸大(川崎F)

▽MF

20 平河悠(町田)

19 山田楓喜(東京V)

10 佐藤恵允(ブレーメン)

6 川崎颯太(京都)

7 山本理仁(シントトロイデン)

8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)

24 小見洋太(新潟)

15 田中聡(湘南)

16 松木玖生(FC東京)

▽FW

9 藤尾翔太(町田)

11 細谷真大(柏)

18 染野唯月(東京V)

14 植中朝日(横浜FM)

13 荒木遼太郎(FC東京)

▼過去のメンバーリスト

23/11/09 11月国内遠征メンバー

(取材・文　石川祐介)