日本生まれの人気ゲームキャラクター、“ソニック・ザ・ヘッジホッグ”をハリウッドが実写映画化した『ソニック・ザ・ムービー』シリーズ第3作『Sonic the Hedgehog 3(原題)』の撮影が終了したようだ。

米のインタビューで、前2作にトム役で出演したジェームズ・マースデンが第3作について、「実は、ちょうど終わったばかりなんです」とクランクアップを報告。「僕たちが作り上げたものや、ファンの反応といった全てを本当に誇りに思っています。第1作では、アニメーションをちゃんとしなくちゃいけなかったからね」と述べ、第1作の初予告編解禁後にソニックのデザインが批判の的となり、修正が行われた件を振り返った。

またマースデンは、第2作『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』(2022)のプロモーション中に俳優引退をしていたジム・キャリーが、ドクター・ロボトニック役でカムバックすることにも言及。「(キャストとスタッフは)素晴らしい家族だし、みんなポジティブなんです。ジムは楽しんでいましたね。彼はインスピレーション・ゾーンにいて、計算し尽くされて準備された、まるで長い楽譜のような何ページものその日の計画を持ってきて、彼が楽しく過ごしているのを見て嬉しかったです」と語った。

第3作のプロット詳細は明かされていない。第2作のミッドクレジットシーンではシャドウが姿を見せており、本作の主要ヴィランになることが示唆されている。

待望となる続編には実写キャラクターのマースデン&キャリーに加え、トムの妻マディ役でティカ・サンプター、エージェント・ストーン役でリー・マジドゥーが復帰。アニメキャラクターは、ソニック役の声でベン・シュワルツ、ナックルス役でイドリス・エルバ、テイルス役をコリーン・オショーネシーが続投し、監督として前2作のジェフ・フォウラー、脚本でパット・ケイシー&ジョシュ・ミラーもカムバックする。

新キャストとして、ドクター・ロボトニックの孫娘にあたるマリア・ロボトニック役で『シークレット・キングダム ピーターの奇妙な冒険』(2023)のアリーラ・ブラウン、「ジェシカ・ジョーンズ」(2015-2019)のクリステン・リッター、『トランスフォーマー/ビースト覚醒』(2023)のクリスト・フェルナンデス、「暴走地区-ZOO-」(2015‐2017)のジェームズ・ウォーク、『俺たちポップスター』(2016)のヨーマ・タコンヌ、「ザ・ブレイブ:エリート特殊部隊」(2017‐2018)のソフィア・パーナスが参加する。

映画『Sonic the Hedgehog 3(原題)』は2024年12月20日に米国公開予定。

