A24製作の新作ロマンティック・コメディ映画『エターニティ(原題:Eternity)』に、『トップガン マーヴェリック』(2022)のマイルズ・テラー、マーベル映画のスカーレット・ウィッチ役で知られるエリザベス・オルセン、『ファンタスティック・ビースト』シリーズのカラム・ターナーが出演交渉中であることがわかった。米が報じている。

本作は、“ともに永遠の時を過ごす相手を、誰もが決断しなければいけない”をテーマとしたロマンティック・コメディ。ストーリーやキャラクターなどの詳細は現時点で明らかになっていない。

監督を務めるのは、『恋人はアンバー』(2020)『CURED キュアード』(2017)のデビッド・フレイン。脚本はこれが初めてのメジャー作品となるパット・クネンで、なんとバラク・オバマ政権の声明文などを6年間にわたり執筆したという異色の経歴をもつ人物だ。

プロデューサーは『ドリームプラン』(2021)『Fair Play/フェアプレー』(2023)のトレヴァー・ホワイト&ティム・ホワイト。テラー、オルセンも名を連ねている。

映画『エターニティ(原題:Eternity)』の撮影・公開時期は未定。A24が製作・世界配給を担当する。

