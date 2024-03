メジャーリーグベースボール(MLB)のロサンゼルス・ドジャース公式インスタグラムが大谷翔平と、彼の妻の2ショットを公開。ファンからは女性の姿に反響が集まっている。20日に行われるサンディエゴ・パドレスとの開幕戦に備えて韓国・ソウルへ移動するロサンゼルス・ドジャースは公式インスタグラムに、出発直前の選手やその家族の写真を次々と投稿。複数公開されている写真の中の1枚には、キャップにパーカー姿の大谷と、お揃いのパーカーを着て彼に寄り添う女性の2ショットも。球団の公式エックスでは彼女について「A photo of Shohei Ohtani and his wife before the flight to Korea.(韓国に向かう前の大谷翔平と彼の妻の写真)」と説明がされている。大谷と妻の2ショットに、ファンからは「大谷くんと奥さん超〜お似合い」「わぁ〜綺麗な奥様」「びっくりするくらい雰囲気が似てる」「大谷くん、公表の仕方がカッコよすぎます」などの声が集まっている。引用:『ロサンゼルス・ドジャース』公式インスタグラム(@ryohorikawa)