4月5日より東京・新宿ピカデリーほか(※記事下部に劇場リストあり)で限定公開となる『ローマの休日 日本公開70周年 4Kレストア 日本語吹替版』の予告編が到着した。2023年夏に公開された字幕版の好評を受け、日本公開70周年を期して新たに吹替版が上映されることになった『ローマの休日製作70周年 4Kレストア版』。今回の吹替版音声は、1979年にテレビ初放送されたテレビ朝日「日曜洋画劇場」の音声を使用。オードリー・ヘプバーン/アン王女役に池田昌子、グレゴリー・ペック/ジョー役に城達也、理容師マリオ役を広川太一郎が演じている。放送時にカットされた約20分の吹替え欠落部分は、1994年制作のソフト版音声で補完しての上映となる。

「日曜洋画劇場」版音声はこれまでパッケージソフトや配信でも使用されていない貴重な音源。淀川長治氏の名調子による解説映像とあわせ、「日曜洋画劇場」が映画館のスクリーンで再現される、歴史的で貴重な上映となる。