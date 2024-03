同商品はリクエスト企画商品として展開。期間内の申込数が目標数の200個に達した場合のみ商品化が決定される。リクエストの受付期間は2024年5月8日の23時まで。期間内に目標数に達しなかった場合は商品化見送りとなる。また、2024年3月15日から「 サンリオ ピューロランド」にて、同商品の実物が確認できるサンプル展示を実施。展示に関しては予告なしに終了する場合があるとのこと。(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648005