映画『デューン 砂の惑星PART2』の全国公開スタートを記念して本作の重要な場面の一つ、演じるポール・アトレイデスが巨大なサンドワームに立ち向かうシーンの一部が特別に公開された。

映像は、ティモシー・シャラメ、ゼンデイヤ、オースティン・バトラー、フローレンス・ピューら豪華メインキャストたちが、前作に引き続き描かれる壮大な『デューン』の物語や、メガホンを取ったドゥニ・ヴィルヌーヴ監督をあらためて称賛する様子からスタート。「想像を遥かに超える」と出演者自ら大絶賛する本作から到着したのは、主人公ポール(ティモシー)が『デューン』のシンボルともいえる巨大砂虫・サンドワームと対峙するシーンだ。

宿敵ハルコンネン家と皇帝の親衛軍による猛攻を受け砂漠に逃れたポールは、砂漠の民チャニ(ゼンデイヤ)や彼らのリーダー・スティルガー(ハビエル・バルデム)のもとで戦士として訓練を積んでいた。やがてポールは、砂漠の民として認められるための通過儀礼として、彼らにとって神聖な存在であるサンドワームを乗りこなすべく、真正面から対峙することに。

(c) 2024 Legendary and Warner Bros. Ent. All Rights Reserved IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories.

チャニやスティルガーら砂漠の民たちが見守るなか、意を決して砂丘を上っていくポール。規則的な振動音に反応するサンドワームの習性を利用し、装置をセットして出現を待ち構えるが、やってきたのはスティルガーたちも驚愕するほどの巨大な個体だった。

砂埃を上げものすごいスピードでサンドワームが接近する中、ポールは両手にフックを構え、走行を続ける巨体めがけて決死のダイブ。嵐のような砂埃を全身に受けながらフックをサンドワームの外皮に引っ掛け、振り落とされぬよう必死にもがき続ける。果たして彼は見事巨大サンドワームを乗りこなし、砂漠の民の一員として認められることができるのか。迫りくるサンドワームの圧倒的な迫力や、ポールと共に巨体にしがみついているような気分を味わえる抜群の“ライド感”は、まさに映画館の大スクリーンで体感するのにうってつけなシーンとなっている。



前作でも強烈なインパクトを残したサンドワームだが、最新作となる本作ではさらにスケールアップ。登場シーンも増加している。そんなサンドワームのシーンの撮影は、3か月以上かけて行われ本物の砂丘がある砂漠で実施された。

ポール役のティモシーは、実際に高さのあるサンドワームのセットからぶら下がり、回転台を使って高速で移動するサンドワームにしがみつくシーンを熱演。「サンドワームに乗るシーンは、ポール砂漠の民たちに受け入れてもらうきっかけとなる、とても重要な瞬間です。完璧なシーンに仕上げなければならなかったので、とても複雑で撮影は困難を極めました」と過酷な撮影を振り返っている。重要シーンを完璧にするため、スタッフの熱意と技術、そしてティモシーの努力の甲斐あって、サンドワームを乗りこなす際の危険度が伝わるような臨場感溢れるシーンが完成した。

なお本作では、ポールのほかにもサンドワームに乗って移動するキャラクターたちが登場するが、サンドワームに乗る俳優は全員、「ドゥニ・ヴィルヌーヴのサンドワーム乗り教室」で指導を受けている。これは、子供の頃から原作小説を愛読し、サンドワームを乗りこなす姿がどう見えるべきかについて明確なビジョンを持っているヴィルヌーヴ監督だからこそ、実演できたレクチャーなのだという。

製作を務めたタニヤ・ラポワンテは、「ヴィルヌーヴ監督は、砂漠の民道具であるフックを使って手綱のように操ります。その手は、離れすぎても近すぎてもいけない。監督は正確な位置を知っていて、本当にすごいと思いました」と、“サンドワーム乗りの名手”としての監督を絶賛している。監督、キャスト、スタッフが並々ならぬ思いで作り上げた渾身のサンドワームシーンは、今回の映像以外も多数登場。ぜひ映画館で体験してみてほしい。

映画『デューン 砂の惑星PART2』は2024年3月15日(金)全国公開。

The post first appeared on .