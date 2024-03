毎日の運動遊びで幼少期の成長をサポートするメーカー「アイデス」

キャラクターデザインの自転車やヘルメットも展開しています。

今回は、『アナと雪の女王』に登場する「アナ」の戴冠式のドレスをモチーフにした自転車の紹介をしていきます☆

アイデス ディズニー「アナと雪の女王」キッズ自転車(18インチ)

© Disney

発売日:2024年3月29日予定

価格:21,800円(税込)

サイズ:W470×L1250×H870mm

地上からハンドルまでの高さ(最低ー最高):71.5〜76.5cm

地上からサドルまでの高さ(最低ー最高)51.5〜62cm

重量:12kg

乗車体重:20kgまで(目安)

適正身長:105〜124cm

年齢目安:5〜8才

18インチ

販売店舗:アイデスオンラインショップ限定

© Disney

ディズニーアニメーション映画『アナと雪の女王』の「アナ」が自転車になって登場!

劇中に登場する戴冠式のシーンで「アナ」が着用しているドレスがモチーフになっています。

© Disney

チェーンケースにはキュートな「アナ」のアートや、ロゴ、ドレスとお揃いのストライプ柄もデザインされています。

© Disney

トレンドのモスグリーンが基調で、北欧を感じさせるような大人っぽいテイストなのもポイント◎

くすみがかった色味で全体的にふんわりと優しい印象です。

そしてS字型フレームの採用により、小さなお子様でも乗り降りの際に足が引っ掛かりづらくなっています。

© Disney

シートポストには雪だるま「オラフ」の姿も☆

切り絵のように表現された「オラフ」のまわりにはキラキラと輝くホログラムがあしらわれています。

© Disney

サドルにもモチーフが。

「アナ」のドレスにも施されている模様で、黒にグリーンが映えておしゃれなアクセントになっています。

またカーブ型サドルの採用により、お尻がフィットし安定した乗り心地です!

© Disney

カゴは籐風バスケット仕様でカジュアルに☆

© Disney

荷物がすっぽりと収まるサイズ感も魅力的です。

© Disney

ハンドルのグリップには、お花やハートなどのドレスをモチーフにした模様がぎっしり。

© Disney

ベルの部分にはキラキラのホログラムでティアラのモチーフをオン。

デザインの細部にまでこだわりが詰まっています。

© Disney

補助輪にもかわいい絵柄入り。

© Disney

停止するたびに見える「アナ」のドレスの模様がかわいらしく、ファン心をくすぐります。

© Disney

正面・後面・両側面にリフレクターが付いているので、暗い道でも安全◎

元気いっぱいな「アナ」になりきれて、自転車でのおでかけや公園遊びがますます楽しくなりそう!

アイデスの『アナと雪の女王』に登場する「アナ」の戴冠式のドレスをモチーフにした自転車。

2024年3月29日より、アイデスオンラインショップで発売です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 戴冠式のドレスがモチーフ!アイデス ディズニー「アナと雪の女王」キッズ自転車 appeared first on Dtimes.