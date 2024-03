毎日の運動遊びで幼少期の成長をサポートするメーカー「アイデス」

そんなアイデスが展開する大人気シリーズ「ディーバイク ミニ ワイド」に「くまのプーさん」デザインが登場!

今回は、生後10ヵ月から長く使うことができる乗用玩具「ディーバイク ミニ ワイド プー」の紹介をしていきます☆

アイデス ディズニー「ディーバイク ミニ ワイド プー」

発売日:2024年3月29日

価格:10,800円(税抜)

製品寸法:W200×L435×H330mm

重量:2.0kg

対象年齢:10ヵ月〜3才未満

乗車体重:20kgまで

地上からサドル座面までの高さ:20cmと23cmの2段階調節可能

前輪幅:幅20cmと26cmの2段階調節可能

地上からハンドルまでの高さ:32cm

パッケージ寸法:W215×L445×H340mm

販売店舗:全国の玩具取扱店、アイデスオンラインショップなど

前輪が2輪、後輪が1輪になった乗用玩具「ディーバイク ミニ ワイド」に「くまのプーさん」シリーズが登場☆

生後10ヵ月から3才未満と長く使うことができ、つかまり立ちの時期から楽しく遊べます。

前輪幅がワイドに広げられるので安定感もバッチリ◎

今回登場する「くまのプーさん」デザインは、「くまのプーさん」の大好きなハチミツがモチーフ。

側面には、オシャレなタッチのロゴや「くまのプーさん」をデザイン。

サドルにはとろりと垂れているハチミツのアートが施されています。

ハチミツの近くにハチが飛んでいるのもかわいいポイント☆

全体的にトーンが抑えめで、親しみやすい優しい色合いでまとめられています。

お部屋に置いてもインテリアにしっかりとマッチ。

ハンドルは黄色、タイヤはベージュと黄色の二重ラインになっています。

年齢・月齢に合わせて遊び方は様々。

つかまり立ちの時期は、手押し車遊びが楽しめます。

また、つたい歩きの時期はまたがり&お座りができるようになります。

フラットでワイドになったサドルが赤ちゃんの小さなお尻にもぴったりフィット!

サドル高も調節が可能です。

1人で立っちの時期になると、トコトコと前に進めるように。

さらにサドルの後ろがギュッとつかみやすいので、練習のサポートも楽々!

成長に合わせて前輪幅を狭くすれば、バランス体幹トレーニングにも◎

静かで床をキズつけにくい発泡タイヤを使用しているので、室内でも元気いっぱいに運動できます。

ボックスもとってもかわいいデザインなので、プレゼントにもぴったり。

ボックスの側面には「くまのプーさん」のおしりが描かれ、

反対側の側面にはハニーポットを持って嬉しそうにしている「くまのプーさん」が描かれています。

1歳の誕生日プレゼントとしても大人気の「ディーバイク ミニ ワイド」

成長にあわせて長く遊べ、お外遊びができない時でも室内で自由に動けるのがうれしい!

「ディーバイク ミニ ワイド プー」は2024年3月29日より、全国の玩具取扱店、アイデスオンラインショップなどで発売されます☆

