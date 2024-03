ハワイアン料理を提供するカジュアルレストラン「Eggs ’n Things(エッグスンシングス)」から、お花見シーズンにぴったりな桜メニューが登場。

「桜抹茶パンケーキ」と「桜フレンチトースト」が発売されるほか、季節限定ドリンクとして「桜レモネード」がラインナップされています☆

Eggs ’n Things「桜抹茶パンケーキ/桜フレンチトースト」

販売期間:2024年3月20日(水)〜4月17日(水)

販売店舗:Eggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗

Eggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗に、ほんのりピンク色に染まった桜スイーツが期間限定で登場。

桜の風味たっぷりのふわふわホイップクリームと一緒に味わう「桜抹茶パンケーキ」と、Eggs ‘n Thingsで人気の「フレンチトースト」に桜の香りをプラスした「桜フレンチトースト」が販売されます。

また、ふわりと桜が香る爽やかなドリンク「桜レモネード」も同時発売☆

桜抹茶パンケーキ

価格:店内飲食 1,958円(税込)/テイクアウト 1,296円(税込)

桜クリームと桜チョコをのせた「桜抹茶パンケーキ」

チョコレートのトッピングが桜吹雪のようできれい!

濃厚な宇治抹茶を練り込んだ生地に相性の良いつぶあんを丁寧に重ねてあります。

桜の風味たっぷりのふわふわホイップクリームと一緒に味わうパンケーキです。

添えられた桜シロップをかければ味変が楽しめます。

三色団子も乗って、夜桜のお花見のような一皿になっています☆

桜フレンチトースト

価格:店内飲食 1,628円(税込)/テイクアウト 1,598円(税込)

Eggs ‘n Thingsで人気の「フレンチトースト」に桜の香りをプラスした「桜フレンチトースト」

さっぱりとして美味しい桜アイスクリームがさらに春の訪れを感じさせてくれます。

桜の風味を加えた自家製のアパレイユに染み込ませ、ふわとろ食感に仕上げてあるのが特長。

こちらも桜のソースをかけながらいただきます。

季節限定ドリンク「桜レモネード(Hot or Iced)」

価格:店内飲食 715円(税込)/テイクアウト 702円(税込)

季節限定ドリンクとして、ふわりと桜が香る「桜レモネード」が登場。

爽やかな味わいのレモネードが、ホットとアイスで堪能できます。

アイスはスッキリとした味わいに。

ホットは桜の香りとレモンの酸味がしっかり感じられる一杯になっています。

春のお花見にもピッタリな、彩り豊かな桜メニューが期間限定で登場。

Eggs ’n Thingsにて2024年3月20日より期間限定で販売される「桜抹茶パンケーキ」「桜フレンチトースト」「桜レモネード」の紹介でした☆

【実食レポ】ホイップより高い14枚重ねパンケーキ!Eggs ’n Things「14 Stack Pancakes!」 【実食レポ】ホイップより高い14枚重ねパンケーキ!Eggs ’n Things「14 Stack Pancakes!」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】お花見気分で楽しみたい!Eggs ’n Things「桜抹茶パンケーキ/桜フレンチトースト」 appeared first on Dtimes.