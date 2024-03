『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(2021)の人気キャラクターを主人公に描くDCドラマ「ピースメイカー」。ジェームズ・ガン&ピーター・サフラン率いる新DCユニバース(DCU)の下で製作されるシーズン2の撮影が、2024年夏に開始されることが分かった。

Photograph by Courtesy of HBO Max

『ザ・スーサイド・スクワッド』に続いてシーズン1でもエミリア・ハーコート役を演じ、ガンの妻でもあるジェニファー・ホランドが、自身のに投稿した動画のコメント欄で、ファンが投げかけた「『ピースメイカー』シーズン2はあるのですか?」との質問に回答。「今年の夏に撮影開始します!かなり良いものになりそう」とコメントした。

この投稿をInstagramで見る

ガン監督自身もこのコメントをスクショして自身のに投稿し、DCUの予定について説明している。「ピースメイカー」シーズン2と新DCU第1作となる映画『スーパーマン(原題)』を同時に撮影する予定であり、シーズン2では全エピソードの脚本を執筆したが、全話で監督を務めることは出来ないため、複数話のみになると言及した。

また、スーサイド・スクワッドのまとめ役であるアマンダ・ウォラーを主人公にしたドラマシリーズの企画は今も生きており、脚本家のクリスタル・ヘンリーとジェレミー・カーヴァーが脚本に取り組んでいるが、脚本家組合のストライキに影響を受けたため、「ウォラー(原題)」は「ピースメイカー」シーズン2の後になるとも明かした。

「ピースメイカー」でクリエイターを務めるガンは、シーズン1では全8話の脚本を執筆して5話分を監督した。シーズン2にはピースメイカー役でジョン・シナが復帰するほか、エミリア役のホランド、レオタ・アデバヨ役のダニエル・ブルックス、ジョン・エコノモス役のスティーヴ・エイジーが続投する。

なお、ピースメイカーをはじめとするキャラクターは新体制のシーズン2で復帰することになるわけだが、以前にガンは、「ユニバースが変わって混乱をきたすのではないか」と懸念を示したファンに、「方法があるんです。混乱することはありませんよ」と。シーズン1からスムーズに移行することを約束していた。

Source: ,

The post first appeared on .