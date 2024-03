山下智久が主演する4月スタートのドラマ『ブルーモーメント』(フジテレビ系/毎週水曜22時)の主題歌が、ボン・ジョヴィの新曲「レジェンダリー」に決まった。ボン・ジョヴィが日本のドラマ主題歌を担当するのは、2000年4月期放送の『29歳の憂うつ パラダイスサーティー』(テレビ朝日系)以来24年ぶり。小沢かなの漫画『BLUE MOMENT』を実写化する本作は、甚大な気象災害によって脅かされる人命を守るべく、知恵と知識を駆使して現場の最前線で、命がけで救助に立ち向かうSDM(特別災害対策本部)メンバーの奮闘物語。

主題歌の「レジェンダリー」は、ボン・ジョヴィが本作のコンセプトを聞いて選んだ。彼らのおよそ4年ぶりとなる新作アルバム『フォーエヴァー』からのファースト・シングル曲にも決定している。ボン・ジョヴィの楽曲がフジテレビ系ドラマに使われるのは、『ダブルスコア ‐DOUBLE SCORE‐』(2002年10月期)の挿入歌「Bounce」以来およそ22年ぶりで、主題歌を担当するのは初となる。ボン・ジョヴィ側からは「バンドはフジテレビがポジティブなエネルギーを持ったドラマの主題歌を探していると知らされた。彼らはニューアルバムの製作中であり、ドラマの概要を聞いた後、アルバムトラックのデモ音源の中から『レジェンダリー』が最も物語に適しているだろうと考えた。米国でのいくつかのプライベートセッションを別にすれば、ドラマのスタッフは極めて早期にこの曲を聴くことになった。バンドは、自分たちがドラマの主題歌として提案したこの曲がニューアルバムからの最初のグローバルシングルとなったことで、とても幸せである」とのコメントが寄せられた。ドラマ『ブルーモーメント』は、フジテレビ系にて4月より毎週水曜22時放送。※ボン・ジョヴィからの英文コメント、プロデューサーからのコメント全文は以下の通り。<コメント全文>◆ボン・ジョヴィ【英文まま】「The band was informed that Fuji TV is looking for a main theme of a drama with positive energy.They were in the process of working on a new album, and after going through the brief, they thought that among the demos of the album tracks, “Legendary” would best fit the story. Apart from a few private sessions in the US, staffs of the drama were the very first to listen. The band is very happy that the song they’ve suggested as the main theme of the drama ended up being the 1st global single from the new album.」◆プロデュース 高田雄貴(フジテレビ ドラマ・映画制作部)「本作は国際的に活躍される山下智久さんを主役に迎え、自然災害と戦う地球規模の物語だからこそ、世界中で愛される壮大な“応援歌”を主題歌にしたいと思っておりました。それゆえ、個人的にも大ファンであるボン・ジョヴィさんに、しかもデビュー40周年の節目に、主題歌を受けていただけて天にも昇る気持ちでした。そして新曲『レジェンダリー』を初めて聴かせて頂いた時、心が震えました。まさに“伝説”級に爽快かつ、とてつもないパワーをもらえる楽曲だと感じました。本作を見てくださった方々の背中を力強く押してくれる、最高の楽曲だと確信しております!大迫力のドラマ本編映像と共に、ぜひお楽しみください」