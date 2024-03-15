ブライトンvsローマ スタメン発表
[3.14 EL決勝トーナメント1回戦第2戦](AMEXスタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト ヴェルブルッヘン
DF 2 タリク・ランプティ
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 11 ビリー・ギルモア
MF 13 パスカル・グロス
MF 14 アダム・ララーナ
MF 24 シモン・アディングラ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
GK 38 トーマス マクギル
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 20 カルロス・バレバ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 44 キャメロン・プピオン
FW 28 エバン・ファーガソン
FW 31 アンス・ファティ
FW 47 ベニシオ ベイカー=ボーティ
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
[ローマ]
先発
GK 99 ミレ・スビラール
DF 5 エバン・エンディカ
DF 19 ゼキ・チェリク
DF 23 ジャンルカ・マンチーニ
DF 37 レオナルド・スピナッツォーラ
MF 4 ブライアン・クリスタンテ
MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 52 エドアルド・ボーヴェ
FW 17 サルダル・アズムン
FW 35 トンマーゾ・バルダンツィ
FW 59 ニコラ・ザレフスキ
控え
GK 1 ルイ・パトリシオ
GK 63 ピエトロ ボーア
DF 2 リック・カルスドルプ
DF 14 ディエゴ・ジョレンテ
DF 69 アンヘリーニョ
MF 16 レアンドロ・パレデス
MF 22 フセム・アワール
MF 60 R. Pagano
MF 61 ニッコロ・ピジッリ
FW 21 パウロ・ディバラ
FW 67 João Costa
FW 92 ステファン・エル・シャーラウィ
監督
ダニエレ・デ・ロッシ
※29:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト ヴェルブルッヘン
DF 2 タリク・ランプティ
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 11 ビリー・ギルモア
MF 13 パスカル・グロス
MF 14 アダム・ララーナ
MF 24 シモン・アディングラ
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
GK 38 トーマス マクギル
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 20 カルロス・バレバ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 44 キャメロン・プピオン
FW 28 エバン・ファーガソン
FW 31 アンス・ファティ
FW 47 ベニシオ ベイカー=ボーティ
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
[ローマ]
先発
GK 99 ミレ・スビラール
DF 5 エバン・エンディカ
DF 19 ゼキ・チェリク
DF 23 ジャンルカ・マンチーニ
DF 37 レオナルド・スピナッツォーラ
MF 4 ブライアン・クリスタンテ
MF 7 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 52 エドアルド・ボーヴェ
FW 17 サルダル・アズムン
FW 35 トンマーゾ・バルダンツィ
FW 59 ニコラ・ザレフスキ
控え
GK 1 ルイ・パトリシオ
GK 63 ピエトロ ボーア
DF 2 リック・カルスドルプ
DF 14 ディエゴ・ジョレンテ
DF 69 アンヘリーニョ
MF 16 レアンドロ・パレデス
MF 22 フセム・アワール
MF 60 R. Pagano
MF 61 ニッコロ・ピジッリ
FW 21 パウロ・ディバラ
FW 67 João Costa
FW 92 ステファン・エル・シャーラウィ
監督
ダニエレ・デ・ロッシ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります