マクドナルドでは、2024年3月18日(月)から12日間限定で、人気のサイドメニュー「マックフライポテト」の特別価格キャンペーンを開催!

「マックフライポテト M・Lサイズ」が、通常価格よりも最大130円お得な250円の特別価格で提供されます☆

マクドナルド「マックフライポテト M・Lサイズ」特別価格250円

価格:250円(税込)※通常価格:M 330円〜、L 380円〜

販売期間:2024年3月18日(月)〜3月29日(金)

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感が特長の「マックフライポテト」

長年多くの方に愛されているマクドナルドの人気サイドメニューです。

「マックフライポテト」には、選ばれた品種のみのじゃがいもを丸ごとカット、決められたフライオイルの温度や時間で揚げ、最後にポテトのおいしさをより引き立てる粒が大きめの塩をふりかけて仕上げています。

全てにこだわり、おいしさを追求することで完成する味わいのサイドメニューです。

「マックフライポテト」は、ハンバーガーはもちろん、3月21日(木)から期間限定で販売される「あずきみるくフラッペ」「宇治抹茶フラッペ」との、甘じょっぱい組み合わせもおすすめです。

マクドナルドでは、そんな「マックフライポテト」を“お得”に楽しめる、特別価格キャンペーンを開催!

期間中「マックフライポテト」のM・Lサイズが、通常価格よりも最大130円お得に楽しめる、特別価格の250円で提供されます。

2024年3月18日(月)から3月29日(金)までの12日間限定のキャンペーンです☆

TVCM マックフライポテト「I LOVE ポテト」篇

放映開始日:2024年3月15日(金)〜

放映地域:全国(一部地域を除く)

マックフライポテトが今だけうれしいM・Lサイズ250円で食べられる魅力を、マックフライポテト愛にあふれた人々の嬉しさや楽しさとともに伝えるTVCMが放映されます。

通常価格よりも最大130円お得な250円の特別価格で楽しめるキャンペーン。

マクドナルドの「マックフライポテト M・Lサイズ」特別価格キャンペーンは、2024年3月18日(月)より12日間限定で開催です☆

※一部店舗(空港、サービスエリア、遊園地等の店舗) 及びデリバリーサービスはキャンペーン対象外のため、通常価格での販売となります

※単品で購入の場合に限ります

※通常価格は、一部店舗およびデリバリーサービスでは異なります

