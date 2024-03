歌手・俳優の山下智久が主演するフジテレビ系4月期水10ドラマ『ブルーモーメント』(毎週水曜 後10:00)の主題歌を、今年デビュー40周年を迎えた世界的レジェンドのボン・ジョヴィが担当することが15日、決定した。およそ4年ぶりに発売される最新アルバム『フォーエヴァー』のファースト・シングル曲「レジェンダリー」が主題歌として本作を全面バックアップする。ボン・ジョヴィが日本のドラマ主題歌を担当するのは2000年4月以来、実に24年ぶり。同局系ドラマの主題歌を担当するのは初となる。

『ブルーモーメント』は、現在『COMIC BRIDGE』(KADOKAWA)で連載中の小沢かな氏による『BLUE MOMENT』が原作。コミックスは2巻まで発刊しており、ファンの間で映像化が強く待ち望まれてきた人気作品。ドラマは、甚大な気象災害によって脅かされる人命を守るべく、知恵と知識を駆使して現場の最前線で、命がけで救助に立ち向かうSDM本部(特別災害対策本部)メンバーの奮闘物語となる。主演の山下はSDM本部のチーフ/気象研究官を務める主人公・晴原柑九朗、ヒロインの出口夏希は気象庁気象研究所の研究助手・雲田彩を演じる。ボン・ジョヴィが同ドラマのコンセプトを聞いてセレクトし、アルバムのファースト・シングル曲として決定した「レジェンダリー」。すべての世代を勇気づける“応援歌”と謳う同楽曲が、主題歌としてドラマを強力に後押しする。なお、ボン・ジョヴィの楽曲が日本のドラマ主題歌として起用されるのは、2000年4月期に放送された連続ドラマ『29歳の憂うつ パラダイスサーティー』(テレビ朝日系)以来、実に24年ぶり。さらに、フジテレビ系ドラマの楽曲としては、挿入歌として連ドラを盛り上げた『ダブルスコア -DOUBLE SCORE-』(2002年10月期)以来、およそ22年ぶりで、主題歌を担当するのは史上初となる。1983年に結成し、今年デビュー40周年を迎えたボン・ジョヴィ。これまでに発売したアルバムの全世界売り上げ枚数は1億3000万枚を超え、ロック界のスーパー・グループとして世界中の人々から長く愛されている。日本をはじめ、世界50か国でコンサートを開催し、延べ3500万人のファンを魅了してきた彼らが奏でる“応援歌”『レジェンダリー』が、本作をどう盛り上げてくれるのか期待が高まる。■各コメントコメント【ボン・ジョヴィ】(※英文まま)「The band was informed that Fuji TV is looking for a main theme of a drama with positive energy.They were in the process of working on a new album, and after going through the brief, they thought that among the demos of the album tracks, “Legendary” would best fit the story. Apart from a few private sessions in the US, staffs of the drama were the very first to listen. The band is very happy that the song they’ve suggested as the main theme of the drama ended up being the 1st global single from the new album.」(部分抜粋※和訳)「ボン・ジョヴィチームが世界でもいち早く日本のドラマ制作チームに主題歌として提案した曲が彼らの希望と合致し、結果としてボン・ジョヴィ最新作アルバムの1stシングルに決定してメンバーはとても喜んでいます」【プロデュース 高田雄貴(フジテレビ ドラマ・映画制作部)】「本作は国際的に活躍される山下智久さんを主役に迎え、自然災害と戦う地球規模の物語だからこそ、世界中で愛される壮大な“応援歌”を主題歌にしたいと思っておりました。 それゆえ、個人的にも大ファンであるボン・ジョヴィさんに、しかもデビュー40周年の節目に、主題歌を受けていただけて天にも昇る気持ちでした。そして新曲『レジェンダリー』を初めて聴かせて頂いた時、心が震えました。まさに“伝説”級に爽快かつ、とてつもないパワーをもらえる楽曲だと感じました。本作を見てくださった方々の背中を力強く押してくれる、最高の楽曲だと確信しております!大迫力のドラマ本編映像と共に、ぜひお楽しみください」