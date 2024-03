ドジャースが14日(日本時間15日)、公式X(旧ツイッター)を更新。大谷翔平投手(29)と、大谷に肩を並べてほほ笑む長身女性との2ショット写真を投稿した。

写真説明によると「A photo of Shohei Ohtani and his wife before the flight to Korea.」(韓国出発前の大谷と彼の妻の写真)。大谷夫妻と同様、黒コーデで固めたムーキー・ベッツ夫妻も満面の笑顔を浮かべている。

同投手は2月29日未明(日本時間同日)に自身のインスタグラムで結婚したことを発表。会見ではお相手について「至って普通の人です。普通の日本人です。初めて会ったのは3、4年前。(決め手は)一緒にいて楽しいですし、なんとなく一緒にいるのを想像できた。婚約したのは去年なので。キャンプの途中に(彼女が)こっちに来ました」と話していた。

大谷と新妻の幸せそうな2ショットに、世界のファンが沸いた。ドジャースのXには日本語のみならず、英語、韓国語など多言語でコメントが寄せられた。「素敵な写真ですね!」「とても幸せそうで、こちらまで嬉しくなります」「大谷さんの表情がまたなんとも言えず優しい」「デコピンちゃんはいっしょじゃないのかな」「奥様の自然体な雰囲気が大谷さんとお似合いですなぁ!」など祝福であふれた。