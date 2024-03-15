ウエスト・ハムvsフライブルク スタメン発表
[3.14 EL決勝トーナメント1回戦第2戦](ロンドン スタジアム)
※26:45開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 4 クル・ズマ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 19 エドソン アルバレス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 9 ミカイル・アントニオ
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
GK 55 J. Knightbridge
DF 2 ベン・ジョンソン
DF 21 アンジェロ・オグボンナ
DF 27 ナイフ・アゲルド
DF 42 カエラン ケイシー
MF 7 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 11 カルビン・フィリップス
MF 40 G. Earthy
MF 61 L. Orford
FW 18 ダニー・イングス
FW 45 ディビン・ムバマ
監督
デイビッド・モイーズ
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 5 マヌエル・グルデ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 22 ロランド・サライ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
GK 31 ベンヤミン・ウプホフ
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 6 アティッラ・サライ
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 33 J. Makengo
MF 14 ヤニク・カイテル
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 34 M. Röhl
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
クリスティアン・シュトライヒ
※26:45開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 4 クル・ズマ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 19 エドソン アルバレス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
FW 9 ミカイル・アントニオ
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
GK 55 J. Knightbridge
DF 2 ベン・ジョンソン
DF 21 アンジェロ・オグボンナ
DF 27 ナイフ・アゲルド
DF 42 カエラン ケイシー
MF 7 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 11 カルビン・フィリップス
MF 40 G. Earthy
MF 61 L. Orford
FW 18 ダニー・イングス
FW 45 ディビン・ムバマ
監督
デイビッド・モイーズ
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 5 マヌエル・グルデ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 22 ロランド・サライ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
GK 31 ベンヤミン・ウプホフ
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 6 アティッラ・サライ
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 33 J. Makengo
MF 14 ヤニク・カイテル
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 34 M. Röhl
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
クリスティアン・シュトライヒ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります