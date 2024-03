藤井 風が3月22日(金)公開の映画『四月になれば彼女は』主題歌として書き下ろした新曲「満ちてゆく」が、本日・3月15日(金)より配信スタート、あわせて映画と同じく山田智和が監督を手掛けたMusic Videoも公開された。

なお、明日・3月16日(土)にはNHKで放送される『tiny desk concerts JAPAN』にも出演する。

藤井 風は、先日発表したニューヨークとロサンゼルスを回るU.S.ツアー『Fujii Kaze and the piano U.S. Tour』は追加公演も決定。8月24日(土)・25日(日)には日本国内では約1年半ぶりとなるコンサートを自身最大規模となる日産スタジアムにて開催する。(詳細は5月10日(金)18時に発表予定。