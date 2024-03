ドジャースの大谷翔平投手(29)が15日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズで、妻と肩を並べ、笑みを浮かべている写真を公開した。

チームはこの日、3月20、21日に開幕カードを行う韓国へと出発。写真は離陸直前にチャーター機の前で撮影したと思われる。中央に大谷と、妻と見られる長身の女性が、インナーの色こそ違うが、おそろいの「黒コーデ」で穏やかな笑顔。女性は左隣に立つ身長1メートル78の山本と同等の背丈がある。

左側には通訳の水原一平夫妻、右には山本由伸と園田芳大通訳が位置する6人で写るほのぼのとしたショット。投稿には韓国語で「待ち遠しい!」記し、開幕シリーズに向けての思いを表した。

また、ドジャース球団も公式「X」に大谷と、この女性の2ショット写真をアップ。写真説明に「A photo of Shohei Ohtani and his wife before the flight to Korea.」(韓国出発前の大谷と彼の妻の写真)と記した。

同投手は2月29日未明(日本時間同日)に自身のインスタグラムで結婚したことを発表。29日(同3月1日)、アリゾナ州グレンデールでの練習前に会見を行った。

会見ではお相手について「至って普通の人です。普通の日本人です。初めて会ったのは3、4年前。(決め手は)一緒にいて楽しいですし、なんとなく一緒にいるのを想像できた。婚約したのは去年なので。キャンプの途中に(彼女が)こっちに来ました」と話していた。