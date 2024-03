■「僕たちは引き続き“日本からアジアへ”、そして“アジアから世界へ”という目標に向けて活動を続けていきます」(BALLISTIK BOYZ日高竜太)東南アジアで活動の幅を広げているBALLISTIK BOYZとPSYCHIC FEVERが、3月9日・10日の2日間、ベトナム・ホーチミン市の9月23日公園 Bエリアにて開催された『第9回 ジャパン ベトナム フェスティバル in ホーチミン』に初出演した。『ジャパン ベトナム フェスティバル in ホーチミン』は、2013年に日本とベトナムの外交関係樹立40周年を迎えたことを機に、日越関係のさらなる発展のための交流事業として、ホーチミン市で開催されるようになったジャパンフェスティバル。2024年で9回目の開催となる。BALLISTIK BOYZはデビュー当初のプロモツアー以来の4年ぶり、PSYCHIC FEVERは2023年12月に出演した音楽フェス『HOZO MUSIC FESTIVAL』以来の2度目のベトナムでのパフォーマンスとなった。【ライブレポート】ステージが始まる19時には、予想を超える、観覧スペースに入り切らない約3,000人の観客が集まり、PSYCHIC FEVERが登場すると大きな歓声が上がった。「Up and Down」とタイコラボ楽曲の「FIRE feat. SPRITE」を2曲続けて披露し、MCへ。ひとりずつ慣れないベトナム語で自己紹介する姿に集まった現地ファンは大熱狂。続いて小波津志の曲振りで「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」のイントロが流れると会場のボルテージはMAXになった。1月にリリースされたこの楽曲はベトナムのSpotifyバイラルチャートトップ50にチャートインを果たすなど現地でも人気の楽曲で、特別に英語バージョンでパフォーマンスすると会場はメンバーの歌唱に負けないほどの大合唱が沸き起こった。その後、タイコラボ楽曲「SPICE feat. F.HERO & Bear Knuckle」、デビュー曲の「Choose One」、タイコラボ楽曲第1弾の「To The Top feat. DVI」を3曲続けて披露。そして最後はベトナムの日本人学校の子どもたち40人と一緒にパフォーマンス。実は今回のベトナム訪問中にタイ、インドネシアに続きベトナムの日本人学校でダンス教室を開催したPSYCHIC FEVER。自らダンスレッスンした「BAKU BAKU」を一緒に披露し、笑顔溢れる素敵なステージとなった。続いてPSYCHIC FEVERとは対照的に全身ブラックの衣装に身を包み登場したのはBALLISTIK BOYZ。ライブ定番曲の「PATION」で会場を一気に盛り上げ、さらに「Ding Ding Dong」と、ベトナムでも人気の映画『HiGH&LOW THE WORST X』の劇中歌「We Never Die」を披露し、会場をガッチリ掴んだ。MCでは「楽しんでますか? 僕たちもとても楽しいです!」とベトナム語で現地のファンに直接想いを伝え、バラード「All About U」、メンバーが作詞した新曲「In My Head」、代表曲の「Animal」、そして気温30度越えのベトナムにピッタリの「SUMMER HYPE」とタイプの違う楽曲を披露し、最後はタイコラボ楽曲「Drop Dead feat.TRINITY」の力強いパフォーマンスで大歓声に包まれながらステージを終えた。さらにPSYCHIC FEVERはベトナムの人気アーティストMyMyのステージにも1曲コラボ参加。この日限りのスペシャルなステージは、会場のお客さんにとってうれしいサプライズとなった。2日目にはベトナムのトップダンスチームが参加するダンスショーにも参加し、BALLISTIK BOYZとPSYCHIC FEVERが圧巻のダンスパフォーマンスを披露。2日連続で熱狂の渦を作り出し、終了後には『#BALLISTIKBOYZ』『#PSYCHICFEVER』がベトナムのXにてトレンド入りを果たすなど大きな爪痕を残すフェス出演となった。BALLISTIK BOYZとPSYCHIC FEVERは、2022年9月からタイを拠点に6ヵ月の武者修行を実施。2023年はタイに続き、インドネシア、シンガポール、マレーシアと東南アジア各国へ活動の幅を広げ、東南アジアでも着実に人気を博してきた。これまでタイでの『バンコク日本博』『JAPAN EXPO』、マレーシアの『JAPAN EXPO』、インドネシアの『ジャカルタジャパンフェスティバル』に出演。そして、このたびベトナム最大級のジャパンフェスティバルである『第9回 ジャパン ベトナム フェスティバル in ホーチミン』への出演に至った。今後もアジア各国で活躍の幅を広げる彼らの活躍に注目だ。■BALLISTIK BOYZ・日高竜太(「高」は、はしごだかが正式表記) コメント今回、自分たちは2019年振りのベトナムでのライブパフォーマンスだったのですが、前回訪れた際とは比べ物にならないくらい沢山の方々が集まってくださっていて、盛り上がりも凄く、本当に嬉しかったですし、感謝の気持ちでいっぱいになりました。ベトナムのBALLY’Sの皆さんの温かさも凄く感じることができ、心強いファンの皆さんがベトナムにもいるんだということを改めて知ることもできましたので、また必ずベトナムに戻ってきて、ファンミーティングやライブなども開催できるようにしたいなと思います。僕たちは引き続き“日本からアジアへ”、そして“アジアから世界へ”という目標に向けて活動を続けていきます。またベトナムのBALLY’Sの皆さんに会う時は更にパワーアップしたパフォーマンスとエンタテインメントを届けることを約束しますので、楽しみに待っていただけたらなと思います!!この度は『第9回ジャパン ベトナム フェスティバル in ホーチミン』に出演させていただき本当にありがとうございました!!■PSYCHIC FEVER・小波津志 コメント今回『第9回ジャパン ベトナム フェスティバル in ホーチミン』に2日間出演させていただいて、とても嬉しく、光栄な時間を過ごさせていただきました!!昨年12月に初来越してからわずか3ヵ月で戻ってくることができましたが、初めてパフォーマンスしたときよりも多くのベトナムの皆さんが温かく迎え入れてくださり、一緒に歌を歌ったり踊ったりと、会場の雰囲気が前回とは何倍も違ったことがとても印象深く感じました。食、文化、現地の皆さんの温かさに触れ、より一層ベトナムのことが大好きになった期間になりました!!この思い出を忘れず糧にして、またすぐにベトナムに戻って来れるように、そして応援してくださる皆さん、ForEVERの皆さんにお会いできるようにこれからもメンバー一同夢に向かって頑張ります!!BALLISTIK BOYZ OFFICIAL SITEhttps://m.tribe-m.jp/Artist/index/195PSYCHIC FEVER OFFICIAL SITEhttps://m.tribe-m.jp/artist/index/262