ヘイリー・ロレンが、往年の日本の名曲「上を向いて歩こう」のメロディーを軽快かつ情熱的に歌い上げたカバー「SUKIYAKI (YOU TOOK YOUR LOVE AWAY FROM ME)」を配信リリース。4月12日には待望のフルアルバム『Dreams Lost and Found』もリリース。5月24日〜26日には、約6年ぶりとなる来日公演が決定した。「SUKIYAKI (YOU TOOK YOUR LOVE AWAY FROM ME)」は、彼女自身が初めて耳にした日本のポップ・ソングだという「上を向いて歩こう」をカバー。軽快なリズムと悲しみを滲ませた歌詞にのせて展開するムーディーな一作に仕上がった。

リリース情報







最新アルバム『Dreams Lost and Found』2024年4月12日リリースCD:2,860円(税込み)VICJ-61794<収録楽曲>1. For All We Know2. How High The Moon3. Dance Me To The End Of Love4. Sabor a Mí5. All I Want6. More7. C’est le printemps (Prelude)8. It Might As Well Be Spring9. All Night Long10. Stop This World11. Fool On The Hill12. Under The Same Moon13. Sukiyaki (You Took Your Love Away)14. I’ll Be Seeing You-Bonus Track-15. Sukiyaki (You Took Your Love Away From Me)- Alternate Version16. Sabor a Mí (Alternate version)M15, M16:日本盤ボーナス・トラック