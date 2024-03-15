15日午前0時14分頃、福島県沖を震源とするマグニチュード5.8の地震が発生し、福島県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

15日午前0時14分頃、福島県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は福島県沖(北緯37.1度、東経141.2度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は5.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】

◆福島県

川俣町 楢葉町



【震度4】

◆宮城県

白石市 名取市 角田市 岩沼市 蔵王町 大河原町 村田町 宮城川崎町 丸森町 亘理町 山元町 仙台青葉区



◆福島県

福島市 郡山市 白河市 須賀川市 二本松市 田村市 福島伊達市 本宮市 桑折町 国見町 大玉村 鏡石町 天栄村 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 矢祭町 石川町 玉川村 浅川町 古殿町 三春町 小野町 いわき市 相馬市 南相馬市 福島広野町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 新地町 飯舘村



◆茨城県

北茨城市



◆栃木県

大田原市 那須町 栃木那珂川町



【震度3】

◆岩手県

普代村



◆宮城県

七ヶ宿町 柴田町 仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区 石巻市 塩竈市 東松島市 富谷市 松島町 七ヶ浜町 利府町 大郷町 大衡村 登米市 大崎市 色麻町 宮城加美町 涌谷町 宮城美里町



◆山形県

上山市 山辺町 中山町 河北町 米沢市 南陽市 高畠町 山形川西町 白鷹町



◆福島県

塙町 鮫川村 平田村 会津若松市 喜多方市 磐梯町 猪苗代町 会津坂下町 湯川村 会津美里町



◆茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市 高萩市 笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 小美玉市 茨城町 城里町 東海村 大子町 土浦市 石岡市 筑西市 桜川市 鉾田市



◆栃木県

那須塩原市 宇都宮市 足利市 佐野市 鹿沼市 栃木さくら市 那須烏山市 市貝町 芳賀町 壬生町 高根沢町



◆群馬県

前橋市 桐生市 渋川市



◆埼玉県

宮代町