15日午前0時14分ごろ、福島県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、福島県の川俣町と楢葉町です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□福島県

川俣町 楢葉町

■震度4

□福島県

福島市 郡山市 白河市

須賀川市 二本松市 田村市

福島伊達市 本宮市 桑折町

国見町 大玉村 鏡石町

天栄村 西郷村 泉崎村

中島村 矢吹町 棚倉町

矢祭町 石川町 玉川村

浅川町 古殿町 三春町

小野町 いわき市 相馬市

南相馬市 福島広野町 富岡町

川内村 大熊町 双葉町

浪江町 葛尾村 新地町

飯舘村



□宮城県

白石市 名取市 角田市

岩沼市 蔵王町 大河原町

村田町 宮城川崎町 丸森町

亘理町 山元町 仙台青葉区



□茨城県

北茨城市



□栃木県

大田原市 那須町 栃木那珂川町

■震度3

□福島県

塙町 鮫川村 平田村

会津若松市 喜多方市 磐梯町

猪苗代町 会津坂下町 湯川村

会津美里町



□宮城県

七ヶ宿町 柴田町 仙台宮城野区

仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区

石巻市 塩竈市 東松島市

富谷市 松島町 七ヶ浜町

利府町 大郷町 大衡村

登米市 大崎市 色麻町

宮城加美町 涌谷町 宮城美里町



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

高萩市 笠間市 ひたちなか市

常陸大宮市 那珂市 小美玉市

茨城町 城里町 東海村

大子町 土浦市 石岡市

筑西市 桜川市 鉾田市



□栃木県

那須塩原市 宇都宮市 足利市

佐野市 鹿沼市 栃木さくら市

那須烏山市 市貝町 芳賀町

壬生町 高根沢町



□岩手県

普代村



□山形県

上山市 山辺町 中山町

河北町 米沢市 南陽市

高畠町 山形川西町 白鷹町



□群馬県

前橋市 桐生市 渋川市



□埼玉県

宮代町

■震度2

□福島県

下郷町 只見町 南会津町

北塩原村 西会津町 柳津町



□宮城県

多賀城市 大和町 気仙沼市

栗原市



□茨城県

大洗町 茨城古河市 結城市

龍ケ崎市 下妻市 常総市

取手市 牛久市 つくば市

茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市

坂東市 稲敷市 かすみがうら市

神栖市 行方市 つくばみらい市

美浦村 阿見町 河内町

八千代町 五霞町 境町

利根町



□栃木県

日光市 矢板市 塩谷町

栃木市 小山市 真岡市

下野市 益子町 茂木町

野木町



□岩手県

宮古市 久慈市 野田村

大船渡市 釜石市 住田町

盛岡市 八幡平市 岩手町

紫波町 矢巾町 花巻市

北上市 遠野市 一関市

奥州市 金ケ崎町 平泉町



□山形県

山形市 寒河江市 村山市

天童市 東根市 尾花沢市

西川町 山形朝日町 大江町

大石田町 長井市 山形小国町

飯豊町 鶴岡市 酒田市

三川町 庄内町 遊佐町

新庄市 最上町 舟形町

大蔵村



□群馬県

高崎市 伊勢崎市 太田市

館林市 藤岡市 安中市

みどり市 吉岡町 玉村町

板倉町 群馬明和町 千代田町

大泉町 邑楽町 沼田市

みなかみ町



□埼玉県

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま桜区

さいたま南区 さいたま緑区 さいたま岩槻区

川越市 川口市 春日部市

狭山市 上尾市 草加市

越谷市 桶川市 北本市

八潮市 富士見市 三郷市

蓮田市 坂戸市 幸手市

鶴ヶ島市 吉川市 白岡市

毛呂山町 川島町 杉戸町

松伏町 熊谷市 行田市

加須市 本庄市 東松山市

羽生市 鴻巣市 深谷市

久喜市 滑川町 嵐山町

吉見町 ときがわ町 埼玉美里町

秩父市 横瀬町



□青森県

八戸市 七戸町 六戸町

東北町 おいらせ町 五戸町

青森南部町 階上町



□秋田県

由利本荘市 横手市 大仙市



□千葉県

東金市 旭市 香取市

山武市 神崎町 多古町

芝山町 千葉中央区 千葉花見川区

千葉稲毛区 千葉若葉区 千葉美浜区

市川市 船橋市 松戸市

野田市 成田市 千葉佐倉市

習志野市 柏市 市原市

流山市 八千代市 鎌ケ谷市

浦安市 四街道市 八街市

印西市 白井市 富里市

栄町



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京文京区 東京台東区 東京墨田区

東京江東区 東京品川区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区

東京杉並区 東京北区 東京荒川区

東京板橋区 東京練馬区 東京足立区

東京葛飾区 東京江戸川区 調布市

町田市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜西区

横浜中区 横浜保土ケ谷区 横浜港北区

横浜戸塚区 横浜緑区 横浜瀬谷区

川崎川崎区 川崎宮前区 茅ヶ崎市

寒川町 厚木市 中井町

湯河原町



□新潟県

長岡市 加茂市 見附市

南魚沼市 新潟秋葉区 新発田市

村上市 阿賀野市 阿賀町



□山梨県

甲府市 南アルプス市 山梨北杜市

笛吹市 中央市 富士川町

忍野村 富士河口湖町



□長野県

長野南牧村



□静岡県

富士市

■震度1

□福島県

檜枝岐村 三島町 福島金山町

福島昭和村



□宮城県

女川町 南三陸町



□栃木県

上三川町



□岩手県

山田町 田野畑村 岩手洋野町

陸前高田市 大槌町 二戸市

滝沢市 雫石町 葛巻町

軽米町 九戸村 一戸町

西和賀町



□山形県

山形金山町 真室川町 鮭川村

戸沢村



□群馬県

富岡市 榛東村 群馬上野村

神流町 甘楽町 中之条町

長野原町 嬬恋村 草津町

群馬高山村 東吾妻町 片品村

群馬昭和村



□埼玉県

さいたま浦和区 所沢市 飯能市

蕨市 戸田市 入間市

朝霞市 志木市 和光市

新座市 日高市 ふじみ野市

伊奈町 埼玉三芳町 越生町

小川町 鳩山町 東秩父村

埼玉神川町 上里町 寄居町

皆野町 長瀞町 小鹿野町



□青森県

十和田市 三沢市 三戸町

田子町 外ヶ浜町 むつ市

東通村



□秋田県

秋田市 にかほ市 湯沢市

仙北市 秋田美郷町 羽後町

東成瀬村 能代市 三種町

井川町 大館市 北秋田市



□千葉県

銚子市 匝瑳市 東庄町

九十九里町 横芝光町 一宮町

長南町 千葉緑区 我孫子市

酒々井町 館山市 木更津市

鴨川市 君津市 富津市

鋸南町



□東京都

東京新宿区 東京目黒区 東京豊島区

八王子市 武蔵野市 三鷹市

東京府中市 昭島市 小金井市

小平市 日野市 東村山市

国分寺市 狛江市 東大和市

清瀬市 武蔵村山市 多摩市

羽村市 西東京市 青梅市



□神奈川県

横浜磯子区 横浜金沢区 横浜港南区

横浜旭区 横浜泉区 横浜都筑区

川崎幸区 川崎中原区 川崎高津区

川崎多摩区 川崎麻生区 横須賀市

平塚市 鎌倉市 藤沢市

三浦市 大和市 海老名市

座間市 綾瀬市 相模原緑区

相模原中央区 相模原南区 小田原市

秦野市 神奈川大井町 箱根町

愛川町 清川村



□新潟県

三条市 柏崎市 十日町市

魚沼市 田上町 出雲崎町

刈羽村 新潟北区 新潟東区

新潟中央区 新潟江南区 新潟南区

新潟西区 新潟西蒲区 燕市

五泉市 胎内市 聖籠町

弥彦村 関川村 上越市



□山梨県

韮崎市 甲斐市 甲州市

市川三郷町 身延町 昭和町

富士吉田市 大月市 上野原市

西桂町 山中湖村 鳴沢村

丹波山村



□長野県

諏訪市 茅野市 佐久市

小海町 長野川上村 軽井沢町

御代田町 立科町 富士見町

原村 飯田市 飯島町

長野高森町 木曽町



□静岡県

沼津市 富士宮市 御殿場市

静岡清水町 小山町 熱海市

伊豆の国市 東伊豆町 河津町

松崎町 西伊豆町 静岡清水区



□岐阜県

中津川市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。